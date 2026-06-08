自由廣場》鄭麗文瞎扯 國家利益不容政黨操作

◎ 蕭錫惠

國民黨主席鄭麗文訪美期間，在波士頓公開批評賴清德總統是「麻煩製造者」，並宣稱國民黨與美國有「一起打過二戰、過命交情」，更將當前兩岸政策與美國總統川普的對中態度連結，引發不少討論。

民主國家本就容許不同政黨對外交與兩岸政策提出不同主張，但當一位主要在野黨領袖於國外公開貶抑自己國家的民選元首，甚至向外界傳達與政府截然相反的外交訊號，這已經不只是政黨競爭，而可能影響國家的整體利益。

請繼續往下閱讀...

近年來，中國持續透過統戰交流、地方組織、宮廟文化、網路社群以及認知作戰，試圖影響台灣社會輿論與民主運作。中國官媒與統戰系統，也常擷取台灣特定政治人物或意見領袖的發言，作為對內宣傳與對台認知作戰的素材，使民主社會內部原本正常存在的不同意見，可能被轉化為境外勢力操作輿論的工具。在這樣的背景下，任何具有高度政治影響力的人物，其海外發言是否可能被外部勢力利用，自然值得國安機關持續關注與研判。

歷史上，中華民國確實是二戰同盟國的一員，也曾與美並肩作戰。然而，今日台美關係的基礎，早已不是七、八十年前的歷史情誼，而是共同維護民主自由、人權價值、印太安全與全球供應鏈穩定的戰略夥伴關係。真正維繫台美互信的，是彼此共享的價值與利益，而不是任何政黨對歷史的片面詮釋。

國安機關的責任，不是箝制言論自由，而是依法蒐集情資、分析風險，掌握境外勢力是否藉由民主社會的開放環境，影響台灣的國家安全與國際形象。民主制度容許不同立場，也保障批評權利；但當政治人物的言論可能成為外部勢力認知作戰的一環，社會就有必要進行公開討論與理性檢驗。

中國對台灣的威脅，早已不限於飛彈與軍艦，而是結合統戰、資訊戰、心理戰、法律戰以及經濟脅迫的混合戰模式。

面對這樣的挑戰，台灣最需要的不是彼此削弱，而是在維護民主的前提下，建立共同守護國家利益的底線。任何政治人物都應明白自己的每一句話，不只是個人意見，更可能影響國家的安全與盟友對台灣的信任。當中國持續對台發動混合戰的今天，守護民主，首先必須守護真相。

（作者為自由撰稿人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法