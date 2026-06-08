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自由廣場》傅崐萁不演了 竟邀敵人決定台灣未來?!

2026/06/08 05:30

◎ 郭索

近期中國國民黨立院黨團總召傅崐萁等人推動的《國籍法》修正草案與政治主張，引發社會對國家安全與民主制度的高度關注。過去國民黨面對外界質疑，往往強調「捍衛中華民國」、「反共不反中」或「維護台灣民主」。然而，當涉及中國人士權利擴張、兩岸政治界線模糊化等議題時，部分藍營政治人物的立場已愈來愈難與其傳統論述相互呼應，也讓不少民眾質疑，這些政治操作究竟是在維護台灣利益，還是在配合北京的統戰布局。

民主制度的核心精神在於由本國公民決定國家未來！任何國家對於選舉權與被選舉權的規範，都建立在國籍、忠誠義務與共同政治認同的基礎之上。當一個長期宣稱要併吞台灣、甚至不放棄武力犯台的政權，其人民被主張應獲得更多影響台灣政治的空間時，自然引起社會反彈。尤其在中共持續對台進行認知作戰、滲透統戰與法律戰的背景下，任何涉及政治參與權的修法，都不可能脫離國家安全的視角來討論。

更諷刺的是，中共至今仍不允許中國人民直接選舉最高領導人，亦無真正意義的政黨競爭與輪替。中國人民無法普選決定自己的中央政府，卻有人試圖讓與中共有關的政治影響力進入台灣民主體系，這不禁令人質疑是在推廣民主，還是利用民主的開放性侵蝕民主本身。歷史證明，許多民主體制的崩壞，往往來自內部對制度防線的鬆動。

香港正是鮮明的例子！北京當年承諾的高度自治與民主發展，最終在國安法與選舉制度改革下逐步被架空。如今的香港仍然有選舉，但候選人資格受到嚴格政治審查，反對派幾乎失去生存空間。表面上保留形式，實際上卻已失去民主精神。當台灣社會看見某些政治人物不斷淡化中共威脅、模糊主權界線，甚至推動可能影響國家認同與政治安全的制度變革時，自然會聯想到香港曾經走過的道路。

傅崐萁過去常以「為民發聲」作為政治包裝，但當越來越多政策方向與北京利益高度重疊時，社會檢驗的標準也會愈來愈嚴格。民主社會容許不同立場競爭，但前提是所有政治行動都必須以維護國家主權與人民自由為底線。

如果一個政黨或政治人物的作為，讓人民開始懷疑其是否仍站在台灣利益的一方，那麼問題恐怕已不只是政黨競爭，而是攸關台灣民主未來的根本選擇。民主不是請敵人來決定自己的未來，選票更不是送給統戰的通行證！

（作者為自由評論者）

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