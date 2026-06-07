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自由廣場》蝙蝠蛋之後，珍珠港？謝市長的傲慢與偏見！

2026/06/07 05:30

◎ 李瑞文

基隆市議會日前刪除市府編列的五千萬元雙層觀光巴士預算，本來只是議會依法行使監督權，沒想到謝國樑市長竟形容這是「市政版珍珠港偷襲」！

這樣的說法讓人傻眼，彷彿「蝙蝠下蛋」的謝氏名言翻版。珍珠港是二戰歷史悲劇，預算審查則是民主制度下的正常程序。把議會監督比喻成軍事偷襲，不但不恰當，也反映出對代議制度的誤解。

議會從來不是市長的附屬單位，而是替市民看緊荷包的把關機制。

這筆預算被刪，跟政治關係不大，而是基於效益考量。市府先前已花了兩千多萬元購置雙層巴士，但自四月上路以來，配套不足、效益有限。有此經驗，市府沒有提出檢討報告，也未說明具體效益，卻急著再花五千萬元添購兩輛新車。若議會照單全收，才是對不起市民。

諷刺的是，高喊「偷襲」的謝市長，也忽略了國民黨在議會佔多數席次的事實。

如果市府認為這筆預算非過不可，執政黨團大可靠人數優勢捍衛政策。然而審查當天，國民黨團並未甲級動員，出席不足，反而成了少數。黨政協調沒做好、議事動員失敗，事後卻把責任推給認真出席的議員，只能說謝國樑市長傲慢反被傲慢誤。

更何況，當天審查程序公開透明，全程直播，主席也是國民黨籍議員。難道連自己人的公正性，市長都不願意相信嗎？

民主制度不會因為議會監督而被擊垮，但一座城市，卻可能被執政者的任性與傲慢所拖累。讓我們回到最基本的問題：每一分預算，到底是為了市民的需要，還是為了滿足市長的面子？

（作者為大學講師）

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