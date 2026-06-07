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自由廣場》台積電的兆元桂冠與戰線

2026/06/07 05:30

◎ 李其澤

今年初，台積電市值突破一兆美元，躋身全球前十大企業。摩根士丹利五月報告更預估，二〇三〇年全球半導體市場將突破一．五兆美元，AI半導體獨佔半壁江山，競爭焦點正從「製程微縮」轉向「先進封裝」。在這場封裝革命中，台積電是最大贏家；但這頂兆元桂冠，正戴在全球最動盪的地緣政治斷層線上！

台積電能勝出，關鍵在於AI算力需求爆炸。當AI從訓練走向多代理協作，雲端巨頭資本支出擴張，資金洪流直灌晶圓製造與先進封裝。台積電手握三張王牌：一是CoWoS，把運算晶片與高頻寬記憶體整合，突破AI的「記憶體牆」；二是共封裝光學CPO，以低功耗優勢切入資料中心；三是晶圓堆疊WoW，推動更高密度整合。先進封裝已是決定AI算力上限的核心變數。

但桂冠的另一面，是標靶。台積電掌握全球逾九成先進製程晶片，這種不可替代性既是最深護城河，也是最大風險。台海軍事張力升溫，美方評估解放軍正加速建構二〇二七年前對台動武能力。智庫推演顯示，即使一場僅數週的台海衝突，全球半導體供應中斷首年損失就高達數兆美元。台海風險保費上升，已成為跨國企業供應鏈決策的首要變數！

現實顯現，台積電愈成功，外部要求它「走出去」的壓力就愈大。各國對台灣晶片的依賴愈深，降低依賴的政治意願也愈強。美國以《晶片法》吸引台積電設廠，川普政府更從補貼轉向關稅與產能分配壓力。台積電赴美投資大幅擴張，卻面臨建廠成本高出台灣四到五成、工程師文化難複製的現實。短期看，赴美設廠可鞏固台美關係；長期看，若美國本土產能足以自給，保護台灣的戰略動機也可能遞減。

中國追趕則是另一條戰線。中芯國際在成熟製程突圍，但受制於EUV禁運，五奈米以下難越雷池；DeepSeek類型的算法創新可部分彌補硬體限制，卻撼動不了先進封裝對物理整合的剛性需求。短期內無人能取代台灣；但正因如此，台灣才更容易成為各方競逐的焦點。

面對這道方程式，台灣不能坐等矽盾被磨蝕。正確解法，是把半導體與先進封裝優勢主動轉化為國家籌碼：深化高雄、台中、南科多點佈局，以「根留台灣」維持矽盾可信度；同時以技術領先換取更實質的國際安全承諾，而非單向讓渡產能。廿一世紀的博弈圍繞晶片與數據，台灣能否把不可替代性守成護國神山，將是這個時代最關鍵的求解！

（作者為彰師大副教授）

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