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自由廣場》不是戰友不見了 是你背棄了光！

2026/06/07 05:30

◎ 林柏寬

「當我再張開眼睛時，發現身邊空了。林昶佐不見了，洪慈庸不見了。」讀到這段文字，身為教育工作者，我感到深深的錯愕與心寒。我們教導孩子要誠誠實、珍惜夥伴，即便最終分道揚鑣。然而，這位昔日的學運戰神，卻在自己的新書裡，用最煽情的筆觸寫下無情指控，將自己包裝成雨中唯一堅守的孤臣孽子。

既然字裡行間表現得如此在乎戰友，我不禁想問：倘若你真的珍視昔日夥伴，又怎會輕易背棄當年太陽花學運的信仰？怎會一轉身，便與國民黨的傅崐萁稱兄道弟？當初在街頭誓言消滅的政黨，如今成了你笑臉逢迎的盟友。這份對戰友的深情，難道只有在踩著他們墊高自己時才成立嗎？

真相往往比字面上的謊言更加直白！不是戰友們不見了，而是大家在看清一切後選擇了離去，最終只留下那個被權力與傲慢蒙蔽雙眼的你。黃國昌試圖用新書來褒揚自己堅持到底的政治形象，但看看今日，民眾黨甘願淪為「小藍」，在立法院裡與過去的敵人沆瀣一氣。這份堅持，不過是向權力妥協的裹腳布！

更令人遺憾的是，客觀的鐵證就擺在眼前，黃國昌依舊詭辯。當年凌晨警方強制驅離的新聞畫面裡，洪慈庸的身影明明還在現場，這鐵一般的事實，直接戳破了書中那句「身邊空了」的謊言。為政治利益挑起無端攻擊，被拆穿後卻又聲稱被扭曲，種種行徑不僅是對昔日戰友的二次傷害，更是對社會大眾的公然欺騙。也難怪如今的黃國昌，在許多昔日支持者眼中，早已面目可憎。

當你再次張開眼，試著環顧四周，你會發現，根本不是昔日的戰友不見了。是那個曾在街頭高喊捍衛民主的黃國昌不見了；是那個誓言對抗不公不義的初衷不見了；是那份不向強權妥協的傲骨不見了。這本名為《向光前行》的新書，與其說是追尋理想的自白，不如說是迎合權力的自供。當黃國昌費盡心機地擠進那道光圈裡，以為自己向光前行時，自己卻已背對著陽光，遁入了最深邃的幽暗。

（作者為台南市國中教師）

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