自由廣場》危邦不入 當宗教信仰成為赴中風險

◎ 洪浦釗

許多台灣宗教人士相信信仰無國界，也相信宗教交流能夠超越政治。但在中國，宗教從來不只是信仰問題。近年接連發生的台灣一貫道道親赴中遭拘留案件提醒我們，當宗教信仰成為赴中風險，「危邦不入」已是台灣社會必須正視的現實。

交流存在，保障未必存在

海基會董事長蘇嘉全日前指出，中國不是已讀不回，而是選擇性地讀、選擇性地回，尤其涉及人身自由、宗教信仰等議題，很難獲得積極回應。這段談話之所以值得注意，不在於兩岸交流出現新變化，而是在提醒大家，兩岸交流仍然存在，人身保障卻未必存在。

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近年來，海基會已接獲廿多起國人因宗教因素遭限制人身自由的案件，其中大多數與一貫道有關。短短兩週內，又新增五起陳情。案件中大多是長者，他們以為只是參與單純的宗教活動，最後卻面臨拘押與限制人身自由的處境，對當事人家屬而言，是難以承受的衝擊。

不知道風險界線畫在哪裡

不少國人仍習慣用台灣的民主經驗理解中國。在一貫道是合法宗教團體，受到法律保障；但進入中國之後，同樣的宗教活動，卻可能面臨完全不同的認定。中國刑法第三百條針對會道門與邪教組織設有相關規範，許多台灣宗教人士或許從未認真研究，更不清楚相關規定在實務上如何被執行。

中國對宗教交流的前提，是必須納入官方管理與政治治理框架之中。符合其認定的交流可以存在，不符合的隨時面臨法律風險。許多人抱著交流心情赴中，直到有人遭拘留、失去聯繫，外界才發現，原來自己理解的宗教交流，與中國所理解的並不是同一件事。

對人權議題選擇性讀、選擇性回

兩岸交流沒有停止，台商照樣經商，旅遊探親與宗教交流也持續進行。但正如蘇嘉全所說，涉及宗教信仰、人身自由等議題時，經常得不到相同程度的回應。台灣一貫道道親接連遭拘留，打破了許多人對兩岸宗教交流的想像。中國看待宗教只在乎政治管理與社會控制，一旦相關活動被認定超出官方允許的範圍，後果就是直接面對人身自由風險。

危邦不入，從來不只是因為戰火四起！當一個國家的法律風險難以掌握，人身自由缺乏穩定保障，出事後又未必能獲及時救濟，這樣的風險當然值得警惕。當宗教信仰成為赴中風險，再次印證中國從來沒有宗教自由，台灣人對中國的想像，應該要改變了！

（作者為大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

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