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自由廣場》公開透明 紙本開票的信任價值

2026/06/07 05:30

◎ 再米

南韓地方選舉發生選票不足，部分投票所中斷投票，抗議者包圍投票與計票場所，高喊選舉無效、重新選舉，甚至有民眾對台灣記者說，希望南韓採取台灣沒有事前投票的方式。這起事件給台灣的提醒很直接：選務改革一旦把便利擺在信任之前，行政失誤就可能被放大成制度危機。

有人把紙本投票與人工計票看成落後，這種看法低估了台灣選務的民主價值。紙本慢，慢在公開；人工唱票辛苦，辛苦在旁人看得到、監票員聽得到、爭議票能拿出來重看。敗選者接受結果，靠的不該是少數技術人員說沒問題；票匭打開、唱票喊出、監票人在場、爭議票可重看，才讓不同陣營能用眼睛確認同一件事。

南韓這次爭議也提醒台灣，多元投票設計一旦估算錯誤，代價會落到選民身上。選票印得不足、有人超過截止時間仍無法順利投票，這些已超出一般行政疏失。選民被耽誤一次，選後要求重驗、重投或否認結果的聲音就會多一分。制度再先進，只要選民覺得自己的票可能被行政安排排除在外，選舉共同承認便會被削弱。

台灣還面對更嚴峻的威脅。若改採電子投票，中國未必需要實際改動每一張票；只要製造疑似入侵、疑似當機、疑似票數異常的影像與說法，就足以讓選後結果陷入無止境爭吵。對威權干預者而言，攻進系統是一種成功；讓民眾相信系統可能被攻進，同樣能傷害台灣民主。

中選會與各政黨談選務改革時，要先確認每一張票能否被一般選民理解、監督、重算並共同承認，不要把重點放在流程更快、更方便。台灣堅持紙本投票，理由在於選舉信任，不該交給少數技術人員才能說明的系統。當選舉結果要讓勝敗雙方都承認，票就該留在選民看得見的地方。

（作者為退休人士）

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