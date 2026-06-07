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自由廣場》借鏡南韓 不在籍投票亂象多

2026/06/07 05:30

◎ 楊智強

近日，南韓地方首長選舉爆發離譜的「事前投票」（不在籍投票）亂象。部分投票所竟發生選票準備不足，讓選民無票可投的荒謬情況。大批憤怒民眾徹夜包圍選委會，甚至以肉身阻擋票箱運送，質疑作票的聲浪震天價響。面對選務公信力瞬間瓦解，南韓輿論沸騰之際，反而開始呼籲效法台灣制度，以杜絕人為操弄的空間。

當南韓正為不在籍投票的漏洞付出撕裂社會的慘痛代價，台灣政壇的藍白陣營卻反其道而行。挾著立法院多數優勢，已將不在籍投票草案抽出逕付二讀，企圖以「保障參政權」、「接軌國際」的糖衣包裹，圖謀闖關。此等無視台灣地緣政治風險與基層選務量能的蠻幹作法，無疑是替中共的灰色地帶介選大開後門。

首先，台灣正面臨無所不用其極欲求併吞的政權。一旦開放通訊或境外投票，數十萬在中國經商、就業的台灣人將首當其衝。在中共「數位極權」的嚴密監控與在地台企聯的組織動員下，憲法保障的「秘密投票」將蕩然無存。當投票行為受到對岸國安單位的實質把控與利益要脅，選票所反映的，究竟是台灣人民的自由意志，還是中南海的政治操控？

觀諸南韓，中共介選早以「資訊戰」為核心。中國網軍長期潛伏南韓社群與入口網站，利用AI深偽技術與海量假帳號，精準操弄世代及性別分歧、激化內部仇恨，藉此暗助親中政客。

​中共單靠「認知作戰」便足以重創南韓的社會互信；若台灣在此時強推查核困難、資安門戶洞開的「不在籍投票」，形同引清兵入關。

民主體制的崩壞，往往始於對防禦機制的輕忽。面對在野陣營的政治盲動，執政黨主張以「放民主假」確保民眾返鄉投票的時間，是相對穩健且兼顧國安的對策。南韓慘痛經驗已在眼前，台灣的民主禁不起任何「合法介選」的試驗。守住嚴謹透明的實體投票制度，不僅是防弊，更是阻絕中共黑手、捍衛台灣主權退無可退的底線！

（作者為社會科教師）

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