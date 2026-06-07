自由共和國》胡念祖／海洋是視野無限的延伸

保護公海生物多樣性的BBNJ協定於今年1月7日生效。圖為環團在柏林的布蘭登堡門舉行活動，倡導保護海洋的重要性。（法新社檔案照）

胡念祖／臺灣海洋法政與治理學會理事長、國立臺灣海洋大學榮譽講座教授

二〇二六年六月八日聯合國世界海洋日的主題是 “Reimagine: Beyond the world we know, a new relationship with our ocean.”筆者將其譯為：「重新想像：跨出吾人熟知的世界，方見與海洋的新關係」。

由歷史觀點論2026世界海洋日的主題

聯合國官網闡述該主題的內涵，強調人與海洋間之距離其實是我們自己創造的，海洋始終流淌在我們之中，在我們呼吸的空氣裡，在我們的食物中，也在使我們得以生存的氣候裡，如今我們應該「重新想像」人與海洋的關係。因為「聯合國海洋法公約下國家管轄外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定」（簡稱BBNJ協定）在今年一月七日的正式生效，這代人類第一次共同治理我們共享之海洋，但協定不是談判的終點，而是變革的起點。「重新想像」要求我們一起縮短人與海洋間的距離，就必須從海洋恩澤的被動繼承者轉變為海洋未來的積極守護者，不僅要治理疆界之外的海洋，更要跨越吾人的盲點，超越向海索取、各行其是（operating in silos）的舊習，以及海洋是為人所用、恆久不變的信念。

請繼續往下閱讀...

前總統陳水扁多次及曾在二〇〇四年五月廿九日於「行政院新閣員座談會」致詞中完整提出：「台灣四面環海，但海洋絕不是足跡的終點，也不是限制我們的界線，而是視野無限的延伸，以及迎向未來希望的憑藉。」簡言之，「海洋不是吾人足跡的終點，而是視野無限的延伸」這句話，不僅是對台灣海洋命運的註解，更是對今年聯合國世界海洋日核心精神最典雅、最精準的跨文化轉譯，甚至就是一個很好的「創譯」（transcreation）。這證明了環境治理的進步觀念是跨越時空的。台灣早在多年前所提出的國家海洋願景，在二〇二六年的今天，恰好與聯合國最高層級的全球海洋倡議產生了歷史性的強烈共鳴。

陳總統「海洋立國」之政策理念反映在其指示行政院而於二〇〇四年一月七日正式核定設置「行政院海洋事務推動委員會」，作為我國長期破碎分立之海洋事務的決策平台。同年七月底，該委員會草擬完成「國家海洋政策綱領草案」，並於同年十月十三日第二次委員會議中修正通過了我國迄今國家海洋政策最高之上位政策指導文件「國家海洋政策綱領」，以及決定研修「海洋政策白皮書」。加上行政院組織改造案中放棄「海洋事務部」改為籌設「海洋委員會」，都深遠地影響到我國今日的海洋格局。

馬漢一八九〇年所出版之「海權對歷史的影響」一書成為近一個世紀多來海權思想之經典，影響到近代海權強國建軍與國家發展之觀念。馬漢海權論強調海權之遂行旨在「控制海洋」與「使用海洋」，而「控制海洋」之目的則在於「使用海洋」。但隨著「一九八二年聯合國海洋法公約」體制之建立，以及「永續發展」價值理念的出現，在控制海洋、利用海洋之後，今日吾人必須要有保護與保育海洋的觀念。一個國家是否有能力保護海洋環境，使其免於遭到不當之污染，保育海洋生物資源，使其免於遭到不當之開發，此種能力的提振與行使，亦成為國家海權的表徵。故，筆者主張，現代海權之觀念中應納入「保育海洋」。BBNJ協定之生效，只是更應證及強化了公海治理的重要。

綜言之，今年聯合國世界海洋日之主題籲請吾人「重新想像」人與海洋的新關係，要求我們「跨越盲點、超越舊習、翻轉信念」，如此才得見人與海洋的新關係。

故，在國家建設上，吾人必須訴諸於與國際建制之接軌，進行「典範移轉」（paradigm shift），由被動繼承的海洋環境與資源掠奪者轉變為積極的守護者，我們不應停留在「探索海洋」的層次，而應超越「使用海洋」的舊習與盲點，進入「保育海洋」的境界。在海洋治理上，吾人必須訴諸於海洋行政體制之一元化，打破部門壁壘（如漁業、海運、環保部門的各自為政），強化海域執法正確理念與力度，及提高海洋立法密度，譬如涉及國家海權建設之兩部海域法下之子法體制、涉及國家安全之海域意識（Maritime Domain Awareness, MDA）法制與實際運作、涉及海洋使用與保育之海域規劃及管理等法制之建立。在國民教育上，吾人必須訴諸於全民海洋素養之提高，「重新想像」人與海洋的新關係，讓所有國民均對海洋自然環境與海洋法政治理有所認識，方能因「一國之趨勢，為萬眾之心理所造成」，而形塑出建構與發展台灣成為真正海洋國家之社會共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法