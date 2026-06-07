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自由共和國》陳破空／台灣的危機時刻！

2026/06/07 05:30

在台灣內部看來，習近平為鄭麗文加持；但從中國視角看來，鄭麗文也為習近平加持。（美聯社檔案照）在台灣內部看來，習近平為鄭麗文加持；但從中國視角看來，鄭麗文也為習近平加持。（美聯社檔案照）

陳破空／旅美作家、政論家

二〇二六年的台灣，令外界擔心、憂心、揪心。其中最大兩樁：鄭麗文公開為習近平說項，公開成為共產黨在台灣的代理人。這樣的人，持這樣的親共投共立場，從前還遮遮掩掩，而今卻毫不掩飾，大放厥詞。這樣的人，如果是個別人在野也罷，竟然被拱為最大在野黨國民黨的黨主席，顯示在台灣有相當市場。

原本以台灣獨立為主旨追求的喜樂島聯盟，忽然發表這樣的聲明：「願意在特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部分——但前提是『台人治台、高度自治』必須獲得明確且具約束力的承諾與支持。」當然，聲明全文令人疑惑，尤其，「台人治台、高度自治」，頗有高級黑之嫌，讓人聯想到「藏人治藏、高度自治」、「港人治港、高度自治」的荒誕悲劇。眾所周知，連中藏十七條協議、中英聯合聲明都能悍然撕毀、並隨便扔下一句「已成歷史文件，不再有效」的中共，只會有明確但絲毫不具約束力的承諾。

但，鄭麗文的膽大妄為和喜樂島聯盟語義含混的公開信，有理由讓外界擔心：今日台灣，似乎已出現投降潮？類似上世紀四十年代末國共內戰後期的投降潮？鄭麗文們帶動的暗流湧動，會不會引發類似於上世紀的多米諾骨牌效應？縱觀歷史，投降者的下場固然都很慘，但在他們投降之前，對自己的最終結局都渾然不覺。

國民黨如何從反共演變為親共？鄭麗文如何從台獨青年蛻變為統派中年？台灣所發生的這些匪夷所思之事，究竟是部分國民黨人和鄭麗文頭腦中的大中華民族主義自發發酵？還是中共統戰有神功、果然是其三大法寶之一？實在是待解之謎。

鄭麗文的種種話術，似乎宣稱：她訪中搞定了習近平；而她訪美將搞定川普。但，中國之行，究竟是鄭麗文搞定了習近平、還是習近平搞定了鄭麗文？本身就是一個羅生門。習近平表面上強勢、看上去強大，但正陷入國內、黨內、軍內的空前危機。尤其，他以不光彩的偷襲手段推翻最高軍事將領張又俠、劉振立之後，遭遇黨內、軍內的沉默抵制和空前仇恨。

當此之際，鄭麗文訪中，正好給習近平找個台階下。假鄭麗文之行，習近平藉口台灣有人合作、倚共謀統、兩岸可能和平統一，可暫時卸脫「武統台灣」的大話和緊箍咒，變得無責一身輕、無險一身輕。換言之，在台灣內部看來，習近平為鄭麗文加持；但從中國視角看來，鄭麗文也為習近平加持。

在鄭麗文們看來，民主價值竟是可有可無的東西，而「大中華」民族主義才是壓倒一切的神主牌。由此看來，他們曾經追求民主或獨立的理想，全都是假的？做戲人生。人生一場戲，也可謂可悲可嘆！對應的，部分台灣人被國共聯手的戰爭宣傳嚇破了膽，寧願選擇香港式的陷落、而不願抵抗？他們似乎對香港的悲劇樣板已經麻木、不再具有共產病毒的免疫力。這又是另一種可悲可嘆！

島國台灣，又到了危機時刻。這一回，危機不僅來自外部，也來自內部；不僅來自外部的共產黨，也來自內部的國民黨；不僅來自中國，也來自美國。可謂內憂外患。內有國賊，外有強敵。百姓有累卵之急，國家有倒懸之危。

美國總統川普訪中後，說了這些話：「但現在那裡有個人（somebody）想推動獨立。這是很危險的事。你知道，他們想推動獨立，就是因為想打一場仗，認為背後有美國支持。我希望維持現狀。」 — 其實，不是有個人，不是現在，台灣人民從來就擁有建立獨立國家的夢想（正如兩百多年前北美人民擁有的建立獨立國家的夢想 — 最終他們成功建立了美利堅合眾國。）不是他們想打仗，更不是因為他們認為「背後有美國支持」而想打仗。川普把因果關係全然搞反。

川普又說：「我不希望有人走向獨立，而且這等於我們跋涉九千五百英里去打一場戰爭。我不希望發生那種事。」 — 其實，美國參與的無數戰爭都發生在九千五百英里之外，比如二戰時對日本、當下對伊朗。

針對一百四十億美元的對台軍售，川普說：「我還沒批准。我們要看看接下來會發生什麼事。」「 我可能會批准，也可能不會批准。」「 我現在是暫時擱置這件事。這取決於中國。坦白說，這對我們而言是一張非常好的談判籌碼。」—川普之意：是否軍售台灣，也成了美中之間、桌上桌下的交易。

如果說川普只是大嘴巴、說說而已，但川普二度上任美國總統之後，台灣總統賴清德依慣例外訪過境美國未能成行，軍售又面臨暫停，的確難以讓人安心。

奉行實用主義的商人總統川普，對台灣的現狀和歷史，或存在相當程度的認知障礙，但對台灣而言，恰恰是最大的考驗。最嚴峻的考驗，也是「最好的」考驗。這個「最好」在於，此時此刻，台灣正好、也必須思考，並準備最壞劇本：在沒有美國援手的情況下，能否獨自抵抗中共？台灣雖小，未必不能。

這個主題，恰如：以色列雖小，未必不能；烏克蘭雖小，未必不能。從經濟到軍事實力，台灣都不輸於以色列和烏克蘭。以台灣武器的先進和精準、中共武器的豆腐渣（源於無可救藥的軍隊制度性腐敗），以精勝粗、以小勝大、以少勝多、以弱勝強，未必不能。縱觀古今，無數戰例都可證明於此。

唯一不同的是，台灣有中共的內應！台灣的內奸數目，百倍於烏克蘭的內奸、千倍於以色列的內奸。這才是台灣最大的隱患。外界的擔心、憂心、揪心，也正在於此。

好在川普還說了一句：（美國對台政策）「什麼都沒有變。」筆者堅信，無論何人或哪個黨派當政，美國不會放棄台灣，就像美國不會放棄以色列、也不太可能完全放棄烏克蘭一樣，只要以色列和烏克蘭內部同心抵抗、同仇敵愾、槍口一致對敵，美國就沒有放棄它們的道理。但若台灣內部分裂，分成一半對一半，或三分之一對三分之二，部分人鼓吹投降主義、乃至開門揖盜，引狼入室，不戰而降，不戰自潰，友邦愛莫能助，則台灣危矣！

這是台灣的危機時刻，也是艱困時刻。但，在川普時代，作為美國的盟友，這樣的危機和艱困時刻並非台灣獨有。美國的其他盟友、尤其歐洲盟友，也同樣面臨危機和艱困時刻，尤其戰火中的烏克蘭。筆者雖憂心，但也堅信，危機中的島國台灣，任憑風急浪惡，定能堅強挺立。

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