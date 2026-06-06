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自由廣場》語言自信 決定台灣主體性

2026/06/06 05:30

◎ 何宗勳

近日黃仁勳與一名台灣孩子之間一段簡單的對話，在台灣引發巨大迴響。當黃仁勳問孩子會不會說台語，孩子回答「不會」時，許多人心中突然出現一種說不出的震撼。

這個震撼，並不是因為語言本身，而是因為我們突然意識到：一個世代正在與自己的土地、文化與記憶逐漸斷裂。

語言原本只是生活的一部分。人們不需要特別被教育去愛自己的語言，就像魚不需要被提醒自己活在水裡一樣。然而當一個民族開始失去自己的語言時，才會發現語言其實不只是溝通工具，更是一個族群的文化載體與身份認同。

長年來，我接觸過不少香港朋友，我發現一個的現象。無論是在餐廳、捷運還是公開場合，只要身邊出現自己的族群，他們幾乎毫不猶豫地切換成自己的語言交談，完全不在意旁人的眼光。這背後展現的，其實是一種文化自信，一種對自身身份的認同。

反觀台灣，多數人口所使用的台語，卻在公共場域逐漸消失。曾經是許多人從小到大的生活語言，如今卻經常被認為不夠正式、不夠專業，甚至不夠方便。許多人在公開場合的第一個反應，往往不是自然地說出自己的母語，而是主動切換成國語。

去年我在參加一次與賴清德總統會面的會議，事前與一位社運前輩約好以台語發言。當那位前輩開口說出第一句台語時，我清楚看見總統臉上的表情產生微妙變化。那是一種親切感，也是一種被觸動的感覺。隨後我也以台語發言，但現場並沒有其他人跟進。到了下一次會議，那位前輩反而主動說：「不然我們還是講國語好了，這樣方便大家。」

這句話讓我印象深刻。因為它反映的並不只是個人的選擇，而是整個社會長期累積下來的習慣。我們總是在體貼別人，也總是在追求效率與方便，但往往就在一次次「方便大家」的過程中，自己的語言逐漸退到角落。

台語曾經是台灣最主要的生活語言，但多數不代表安全。過去的語言政策、教育制度以及公共場域長期的使用習慣，讓台語逐漸失去優勢。當一代人不講、下一代人不學，再下一代人不懂的時候，語言的消失便成為必然。

語言從來不是負擔，也不是排他的工具。它是一種文化的延續，更是一種主體性的展現。一個社會是否真正相信自己，往往可以從它如何對待自己的語言看出來。如果連自己的母語都不願意公開使用，又如何期待世界尊重我們的文化與價值？

黃仁勳問的其實不只是一個孩子會不會說台語，而是在提醒台灣社會一個更根本的問題：當我們談論台灣認同、文化保存與主體性時，是否真的願意從自己的語言開始實踐？

那一聲「不會」，不是孩子的錯，而是整個社會共同面對的一面鏡子。如果我們繼續把語言當成可有可無的選項，繼續用一句「方便就好」說服自己，那麼台語的流失只會持續加速。因為語言的消失，從來不是從禁止開始，而是從一次次的退讓、一句句的「方便就好」、一個個的「算了」開始。

當我們失去語言時，失去的從來不只是語言本身，而是一個族群對自身文化的自信，以及與這塊土地最深層的連結。

（作者為台灣公民參與協會秘書長）

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