自由廣場》棒球心 台美情

◎ 高碩泰

台美關係近期因為立法院審議國防軍購特別預算案、川普總統訪問北京後就一四〇億美元對台軍售案的談話，川普是否與賴總統進行高層通話等，引起台北與華府政策圈的關注。但美國在台協會處長谷立言日前出席一項美國民團助我偏鄉弱勢孩童的公益活動，首度應邀在職棒比賽擔任開球嘉賓，投出一記正中好球，博得全場喝采，讓球迷津津樂道，也反映了台美關係和煦柔性的一面，自具意義。

棒球由美國經日本傳至台灣，不僅已是歷史悠久、振奮人心的國球，也是偌大運動產業的一環，長期以來更成為台美關係的韌性連結。多位美國在台協會處長曾應邀開球，均具新聞性與公共外交效果，拉近了和本地成千上萬球迷的距離。其中一位在興奮之餘，對台灣的職棒聯盟英文全名幾十年來一直沿用「Chinese」，委婉表示不解，一度成為話題。外交部新任無任所大使劉柏君，即為台灣首位女性職棒裁判，她或須承擔任務，進一步提升台灣國球在國際體壇的地位，包括正名在內。

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筆者在二〇一六年至二〇二〇年奉派駐美代表期間，前後獲邀在職棒大聯盟包括波士頓紅襪隊、洛杉磯道奇隊等共八支勁旅的主場擔任開球貴賓，且堅持從投手丘登板，即職棒標準距離（六十英尺六英寸，即十八．四四公尺），只有一次失手「挖地瓜」，在各地博得不少媒體版面，也趁機為台美關係發聲。台灣駐美代表成為職棒大聯盟的「開球大使」，名氣在華府不脛而走，復證明有利我駐美單位廣結善緣，為對美工作加分。

筆者每次登板開球，我當地駐處皆事先充分協調，在球場周邊高聳的超大螢幕展示我國旗畫面與「台灣大使」字樣，同時配合州市政府、贊助廠商，積極鼓勵僑胞、台商、同學會到場與主場民眾聯誼，並舉辦「台灣文化節」、「民俗藝術展」等，甚至恭迎「三太子」神明購票入場，端坐看台觀賽，成為鏡頭焦點。除美式熱狗、漢堡、披薩、炸雞外，現場廣大球迷也品嚐台灣的珍珠奶茶、炒米粉、刈包小吃等，共度愉快的棒球週末。

棒球既是台美共享同樂的國球，更是雙方民間最佳的連結。我們盼見更多的棒球創意行銷，本少利多，CP值超高，讓台美互信互利關係在坦誠溝通嚴肅的政策議題外，也透過發揮軟實力強項，連續安打上壘，奔回本壘得分！

（作者為國策院資深顧問、前駐美代表）

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