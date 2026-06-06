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自由廣場》建軍防衛轉型 驗證「區域拒止」戰力

2026/06/06 05:30

◎ 許耿睿

近期於南部灘岸舉行的「一一五年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，不僅是一場武器性能的技術考核，更是一場深具戰略意義的「區域拒止」（Area Denial）實戰預演。若將看似獨立的「天馬」、「天雷」與「雷霆」三大操演管制區域重疊觀察，便能發現國軍已成功將零散的戰力節點，編織成一張嚴絲合縫的立體防衛網！

過去，國軍火力操演多受限於行政與安全考量，採分時、分地進行。然而，今年在第四作戰區的推動下，徹底翻轉了這種模式。指揮官大膽打破兵種籬笆，將三大操演編組為「同時進行」的聯合打擊任務。這種轉變象徵指揮思維從行政導向邁向實戰化，將南部灘岸轉化為敵軍「進得來、留得住、出不去」的毀滅陷阱。

演習序列以「雷霆操演」拉開序幕，雷霆二千多管火箭在遠程海域執行大面積拒止；隨後「天雷操演」的自走砲與榴彈砲在水際灘頭築起火牆。最精妙的協同在於，當重砲壓制敵軍時，一二〇及八一迫擊砲發揮高頻火力，實施煙幕遮蔽與碎裂壓制，掩護「天馬操演」的拖式及標槍飛彈小組隱蔽進駐最前線，對敵方裝甲目標執行精確點殺。這種「曲射掩護直射」的戰術，解決了反裝甲部隊在陣地轉換時最脆弱的空窗期。

而在硝煙背後，陸軍政戰體系的華麗轉身同樣引人注目。在這次驗證射擊中，政戰系統展現了「開放、透明、親民」的新特質。在政戰單位的策劃下，軍方主動打開大門邀請媒體採訪，並規劃民眾現場體驗「震撼教育」。當國民親耳聽見重砲轟鳴、親眼看見火網劃破天際，感官震撼轉化為實質的國防信心。這種透明化的態度，不僅有效反制敵方認知作戰，更在社會空間構築了一道堅實的心理防線！

此外，政戰系統的功能也轉化為「心理防禦」的戰鬥員，透過即時發布精確影像，反制假訊息誤導，確保軍心民心穩定。陸軍政戰的開放轉型，讓國防不再神祕遙遠，而是與民眾站在一起的親近力量。

整體而言，「一一五年換裝驗證射擊」是一次戰略思維革命！透過操演整合與第四作戰區指揮官的實戰邏輯，國軍展示了高度整合的區域拒止體系；而政戰體系的開放與透明，則為這套物理火網注入了民心動能。從前線火砲到後方民心，每一環節的整合，都象徵著國土防衛意志的具體化，構築起守護台海和平最堅實的屏障！

（作者為臉書 TaiwanADIZ負責人）

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