自由廣場》日本西南諸島演習 逼中共改寫「攻台」劇本

◎ 黃清龍

日本陸上自衛隊近日首次在沖繩縣宮古島、石垣島、與那國島舉行「陸上總隊演習」，並同步模擬先島群島十二萬名居民與遊客的緊急避難計劃。這波操作印證了日本首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」的戰略思維，對未來美日同盟與日中關係將帶來深遠衝擊！

這場演習表面上以「保護居民」為名，真實動機則是為台海作戰預演。撤離當地居民，是為了把戰場清空出來，作為美軍介入台海的前沿陣地。高市早苗曾直言「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，若美軍遭襲而日本袖手旁觀，日美同盟將徹底瓦解。因此，這場首度登場的聯合演習，就是將法理上的存立危機，直接演練為「實地撤僑與戰時聯合指揮」，等於向華府交出一份履行同盟義務的戰備答卷。這不僅是防衛省的例行訓練，更是日本國家戰略由「口頭嚇阻」轉向「戰場建設」的轉折點。

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緊接著日美又將開展大規模實戰訓練「堅毅之龍」，最關鍵的突破，在於首度在宮古島設立「日美共同指揮所」，並由美軍因應台海危機的核心部隊進駐參與。這意味著兩軍的情報、鏈路與指揮權在西南群島已開始「無縫對接」，美日合作正式從後方支援，躍升為第一島鏈的最前線。若結合剛落幕的美菲「肩並肩」演習，日本自衛隊首次派出千人規模參演並擊沉模擬靶艦，緊接著又在石垣島、與那國島部署反艦飛彈與無人機，這形同在台灣南北兩端，正式架設起美日菲共同建構的「跨國反艦火力擊殺網」。

在北京眼中，日本將兵力與民防演習直接推到距台僅一一〇多公里的與那國島，是極其嚴重的軍事挑釁。這將促使北京認定高市內閣「毫無退讓意願」，中日雙邊關係正式陷入「安全困境」的惡性循環。

但另一方面，這也會倒逼中共修改攻台劇本。過去解放軍傾向「速戰速決、拒止外鏈」；然而，當日本透過撤離居民解決了開戰後的國際人道輿論包袱，並將反艦火力常態化部署於巴士海峽與宮古海峽周邊，這迫使中共在思考台海最壞劇本時，必須將「與美日同時開戰」列為必然的前置條件，大幅增加了北京動武的軍事與政治成本。

這場演習之所以震撼，是因為它戳破了外界認為「台灣有事就是日本有事」只是政治修辭的幻想。日本政府將軍事部署與民防撤離同步進行，說明高市內閣已認定台海危機一旦爆發，日本西南離島必然被捲入戰火。這也宣告日本正式脫離數十年來「專守防衛」的陰影，成為第一島鏈最前線具備實質攻擊性部署的關鍵棋手！

（作者為信民協會創會理事長）

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