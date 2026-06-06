自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》批評也要做功課／護漁權 台灣早就在做！

2026/06/06 05:30

◎ 衛重華

中國國民黨立委廖偉翔針對日本與菲律賓啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海域劃界談判大作文章，批評政府「缺席」、「裝睡」，甚至形容成左右鄰居正在瓜分自家後院。然而只要稍微了解台灣過去十多年來的海洋事務談判歷程，就會發現這番指控不僅過度簡化問題，更暴露出對既有國際協議缺乏基本認識！

事實上，台灣與日本早在二〇一三年便簽署《臺日漁業協議》，這項協議歷經十七年、十六次正式會談才終於完成。協議最大的特色，就是在不觸碰主權爭議的前提下，透過制度化機制保障台灣漁民在東海海域的作業權益。當時執政者正是馬英九領導的國民黨政府。換言之，今日國民黨所高喊的漁權保障，正是當年國民黨政府透過協商模式所建立的成果。如果如今又把所有談判都描述成對台灣權益的威脅，豈不是間接否定自己當年的外交成果？

同樣地，台灣與菲律賓也早在二〇一五年簽署《臺菲有關促進漁業事務執法合作協定》。這項協定源自震驚全台的「廣大興二十八號事件」，在台灣漁民洪石成遭菲律賓公務船射殺後，雙方經過多輪協商建立執法合作與通報機制，大幅降低海上衝突風險。這項成果同樣是在國民黨執政時期完成。如今當日本與菲律賓就彼此重疊海域進行談判時，台灣當然必須持續關注自身權益，但絕非廖偉翔所描述的「完全缺席」或「毫無準備」。

更值得注意的是，外交工作本來就不是靠情緒喊話完成！當外交部肯定日菲透過協商方式處理海洋爭議時，反映的是國際法與區域穩定的基本原則。任何國家之間的海域劃界談判，都不代表第三方主權自動消失，更不代表既有漁業協議立即失效。真正成熟的外交態度，是在維護自身權益的同時，也支持和平協商解決爭端，而非逢事必定高聲叫罵，將所有國際談判都渲染成國家危機。

最諷刺的是，國民黨近年經常以「尊重歷史事實」自居，但當議題涉及自己執政時期簽署的協議時，卻似乎選擇性失憶。二〇一三年的臺日漁業協議、二〇一五年的臺菲漁業協定，都是國民黨政府留下的重要外交成果。如今黨內政治人物若連這些歷史背景都不願查證，就急著把議題包裝成政府失職，不僅無助於保障漁民權益，更容易誤導社會大眾對國際海洋法與區域外交現實的理解。批評政府本來就是民主政治的一部分，但前提至少應建立在事實之上，而不是建立在對自身歷史的遺忘之上。

（作者為軍人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書