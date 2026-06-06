自由廣場》批評也要做功課／護漁權 台灣早就在做！

◎ 衛重華

中國國民黨立委廖偉翔針對日本與菲律賓啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海域劃界談判大作文章，批評政府「缺席」、「裝睡」，甚至形容成左右鄰居正在瓜分自家後院。然而只要稍微了解台灣過去十多年來的海洋事務談判歷程，就會發現這番指控不僅過度簡化問題，更暴露出對既有國際協議缺乏基本認識！

事實上，台灣與日本早在二〇一三年便簽署《臺日漁業協議》，這項協議歷經十七年、十六次正式會談才終於完成。協議最大的特色，就是在不觸碰主權爭議的前提下，透過制度化機制保障台灣漁民在東海海域的作業權益。當時執政者正是馬英九領導的國民黨政府。換言之，今日國民黨所高喊的漁權保障，正是當年國民黨政府透過協商模式所建立的成果。如果如今又把所有談判都描述成對台灣權益的威脅，豈不是間接否定自己當年的外交成果？

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同樣地，台灣與菲律賓也早在二〇一五年簽署《臺菲有關促進漁業事務執法合作協定》。這項協定源自震驚全台的「廣大興二十八號事件」，在台灣漁民洪石成遭菲律賓公務船射殺後，雙方經過多輪協商建立執法合作與通報機制，大幅降低海上衝突風險。這項成果同樣是在國民黨執政時期完成。如今當日本與菲律賓就彼此重疊海域進行談判時，台灣當然必須持續關注自身權益，但絕非廖偉翔所描述的「完全缺席」或「毫無準備」。

更值得注意的是，外交工作本來就不是靠情緒喊話完成！當外交部肯定日菲透過協商方式處理海洋爭議時，反映的是國際法與區域穩定的基本原則。任何國家之間的海域劃界談判，都不代表第三方主權自動消失，更不代表既有漁業協議立即失效。真正成熟的外交態度，是在維護自身權益的同時，也支持和平協商解決爭端，而非逢事必定高聲叫罵，將所有國際談判都渲染成國家危機。

最諷刺的是，國民黨近年經常以「尊重歷史事實」自居，但當議題涉及自己執政時期簽署的協議時，卻似乎選擇性失憶。二〇一三年的臺日漁業協議、二〇一五年的臺菲漁業協定，都是國民黨政府留下的重要外交成果。如今黨內政治人物若連這些歷史背景都不願查證，就急著把議題包裝成政府失職，不僅無助於保障漁民權益，更容易誤導社會大眾對國際海洋法與區域外交現實的理解。批評政府本來就是民主政治的一部分，但前提至少應建立在事實之上，而不是建立在對自身歷史的遺忘之上。

（作者為軍人）

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