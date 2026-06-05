社論》韋德齊們與鄭麗文們

副總統蕭美琴特別邀請捷克參議院議長韋德齊訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化，並致贈MIT的2024-26國家代表隊主場足球衣。（總統府提供）

捷克參議院議長韋德齊暌違六年，本週再度率團訪台。中國外長王毅期間施壓，要求捷克恪守一個中國原則。韋德齊回應，台灣與捷克皆為自由民主國家，不需聽從他人命令，來決定要與誰交朋友。「對於北京等推動一個中國原則的國家或許不會喜歡，但我們並不一定非得遵守。」外國政要未懼脅迫，拒斥北京蠻橫干預；反觀我國在野政客，處處仰仗北京鼻息，尤其是屢屢附和中共一中論述的國民黨主席鄭麗文之流，不珍惜得來不易的民主，甚至協力唱和中共敘事，合理化北京對台灣的染指與施壓。猶記韋德齊首次訪台時高呼「我是台灣人」，攜手同心，令人動容；吃台灣米、喝台灣水的鄭麗文，卻要求大家改稱「我是中國人」，愛台害台，高下立判。

冷戰期間屬華沙公約組織的捷克斯洛伐克，為當時蘇聯在東歐的共黨衛星國之一。然而一九六八年因提出不同於蘇聯模式的政經改革方案，遭老大哥動員二十萬華沙公約成員國軍隊入境鎮壓而宣告失敗。但這場「布拉格之春」，自此埋下反共種子，於二十年後的東歐非共化浪潮中迅速茁壯，轉向民主化與歐洲化。

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一九九三年元月，捷克斯洛伐克更通過協商分為捷克與斯洛伐克兩國，和平分手，成就民主典範。相較之下，台灣與中國互不隸屬，北京卻長年施以武統威脅與外交封鎖，成為破壞區域和平穩定的最大亂源。更甚者，中國與俄國近年合流，在印太與歐陸地區興風作浪，意圖使民主國家疲於應對。為尋求共同夥伴，韋德齊於二〇二〇年首度以捷克參議長身分突破重重阻礙訪台，促使更多捷克及歐洲政要認識到，與印太島國台灣合作，將有助於提升抗衡威權滲透的民主韌性。

韋德齊本週二身穿印有「我是台灣人」字樣的上衣，出席捷克導演斯瓦泰克紀錄片「我是台灣人」特映時表示，六年前訪台源於已故前議長柯佳洛，此行終於帶著柯佳洛女兒來台。韋德齊提及這段歷史，正說明中俄威權合流對民主國家的侵害。力挺台灣的柯佳洛，生前計畫訪台，卻意外猝逝。捷克媒體曾報導，二〇二〇年中國駐捷克大使館函捷克總統府，威脅若柯佳洛執意訪台，與中國有經濟利益的捷克企業將付出代價。中國駐捷大使亦曾當面施壓。柯佳洛家人指控，這些壓力為其病發過世的主因。接任參議長的韋德齊於二〇二〇年八月，以捷克政府第二號人物身分訪台，引發國際關注。當時各國正深受中國武漢肺炎擴散衝擊，而台灣的防疫表現備受國際稱讚。韋德齊當時在立法院演講高喊「我是台灣人」，讓人感受民主國家的連結，未因百年疫情與距離遙遠而減弱。

台捷關係近年快速成長，雙方互動擴及多個層面。捷克總統帕維爾亦說，捷克與台灣在商業、研究、文化與科學領域的合作，已超越與中國的合作。對我們而言，這些重視台灣帶給國際社會良善貢獻的「韋德齊們」，正使更多國家重新理解台灣的戰略價值，尋求在科技安全、供應鏈韌性與民主合作上成為重要夥伴，也讓我們感受到「德不孤，必有鄰」的深切共鳴。然而，相較他國政要展現挺台，我們部分政治人物遠遠不及，或唱衰台灣、美化中國，又或對惹北京不悅之事自我設限。例如立法院長韓國瑜接待韋德齊一行，面對中國的反對，僅輕描淡寫說，「造成大家外交上的困擾，非常不好意思」，閃躲對中共的批評。上月率團訪歐期間，亦遭挺台抗中的IPAC（對中政策跨國議會聯盟）共同創辦人裴倫德揭露，韓曾拒絕與該組織會面。

唱和一個中國、高舉統一路線的國民黨主席鄭麗文，此際訪美，並逢六四，卻瘋狂吹捧獨裁者習近平，還說「如果沒有鄭習會，我可能無足輕重」，並強調信任習近平。跪舔行徑猶如視中共為其政治生涯再生父母。國民黨的快轉紅統，已使美國等民主友盟質疑。強化防衛的國防特別預算條例，在其運作下由在野立委拖延大半年，配合中共藉美中「川習會」來操作台灣議題，試圖影響美國對台軍售政策。藍白現僅通過縮水版軍購案，若美方因此解讀台灣防衛意志孱弱，勢必影響軍售及安全合作的強度。

這些「鄭麗文們」還能藉機利用台美關係進而炒作疑美論，並加大力道攻擊賴政府結盟民主陣線的對外路線。鼓吹台灣人應改稱「我是中國人」的鄭麗文，其目的在於使國際友盟對台灣的堅定立場產生動搖，散播疑台論，以削弱「韋德齊們」支持台灣所形成的國際力量。

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