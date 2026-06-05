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自由廣場》守住我蘭嶼外海 莫讓中國用「執法」套住

2026/06/05 05:30

◎ 不孝

中國海警船現蹤蘭嶼外海，並宣稱在台灣以東海域「執法巡查」，海巡署派長濱艦併航監控。更要處理的是，中國把海警船開到台灣東側，再把「執法」二字套到這片海域。台灣若回答有掌握、有監控，卻沒有把中國用詞拆開反駁，海面上的併航就很難抵消北京留下的文字紀錄！

海巡署已說明，中國二三〇四白塔艦、二五〇二岱山艦六月一日上午分別位於蘭嶼東南東方五十二浬、五十一浬，均在我方限制水域外，並由長濱艦併航監控。這些事實應放在台灣反駁中國說法的第一頁：中國船艦沒有越界，仍不代表北京可以把台灣以東海域說成自己的執法場所。海巡署每一次蒐證、廣播與併航，都應留下可供國人查驗的時間、航跡、位置與措辭反駁。

中國這次還把日本、菲律賓啟動專屬經濟區與大陸礁層談判拿來當理由，聲稱日菲侵犯中國主權與海洋權益。外交部已嚴正駁斥，強調我國領土及海域主權不容中方置喙。海巡署負責把海上蒐證說清楚，國安會與外交部則要對照航跡、位置與國際法立場，逐項回應中國的政治用語。北京把台灣以東牽進日菲談判，台灣就要讓中國每一句海警聲明都有可查的反駁紀錄。

這類案件若收在「請國人放心」，反而會讓可查驗事實不足。國人需要知道中國船艦何時出現、在哪裡活動、是否越界、台灣派哪艘艦監控。在不影響勤務安全的前提下，海巡署應建立常態公布格式；國安會與外交部也應同步說明中國如何借海警聲明改換海域稱呼。沒有固定紀錄，中國下次仍會把同一套詞搬到另一片海域，讓台灣被迫在每次事件後重新說明同一件事。

蘭嶼外海不能成為北京新聞稿上的中國執法區！中國海警最先要佔的，往往是語言上的管轄權；台灣要守住的，包含船位，也包含每一份官方紀錄裡，這片海域由誰命名、由誰說明、由誰依法回應。

（作者為退休人士）

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