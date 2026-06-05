自由廣場》當中華民國成了擋箭牌

◎ 郭索

近日國民黨桃園市議員詹江村因「中國身分證」言論惹議。根據其回覆，他並未選擇以具體事實回應外界質疑，而是以「自己查啦」、「我是外星人」到「不要政治操作」等戲謔、反諷的方式與移民署周旋，表面看似幽默，實際上卻迴避了問題核心。當社會關注的是民意代表的身分認同與政治立場時，民眾期待看到的是清楚答案，而非模糊的政治表演。

整起事件最值得玩味之處，在於詹江村最初談的是「中國身分證」，輿論發酵後，又轉向「我講的是中華民國身分證」。然而，這樣的辯解恰恰暴露出部分藍營政治人物長期存在的認同矛盾。如果真的是中華民國，為何一開始要使用容易聯想到中華人民共和國的詞彙？更重要的是，中共政權從不承認中華民國的存在，甚至將任何主張中華民國主權獨立的觀點歸類為「台獨分裂活動」。當一個人一面附和「兩岸同屬一中」，另一面又拿中華民國作為護身符時，其實已經陷入自我矛盾。

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這正是典型的「一個中國鴕鳥心態」。面對中共否定中華民國主權的現實不願正面回應，面對台灣社會要求釐清立場時，又躲回中華民國的保護傘下。當需要向深藍支持者表態時高談九二共識，需要向台灣社會解釋時又強調自己支持中華民國。看似左右逢源，實際上卻是不斷在不同政治市場之間切換話術，這種做法是基於利益而非信念。

這種模糊化策略已逐漸成為部分國民黨政治人物面對兩岸問題的慣性反應。他們明知北京當局所謂的「一中原則」並不包含中華民國存在的空間，但仍選擇視而不見。當台灣社會要求說清楚時，便以政治迫害或意識形態對立來轉移焦點。這種把頭埋進沙堆、假裝問題不存在的態度，反倒讓更多民眾看見其論述上的空洞。

民主社會從來不怕不同立場，怕的是不誠實的立場。支持統一、獨立或維持現狀都可以公開辯論；唯獨一邊享受中華民國提供的民主自由，一邊對中共否定中華民國的事實噤聲不語，才是最大的政治荒謬。

詹江村事件所揭露的，不只是個人的言論爭議，更反映出部分政客在國家認同問題上的投機本質。當中華民國變成需要時高舉、不需要時淡化的政治工具，真正被傷害的是台灣民主社會對政治誠信最基本的期待。

（作者為自由評論者）

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