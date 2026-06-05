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自由廣場》40年初教機汰換 首重未來飛官養成！

2026/06/05 05:30

◎ 張厚光

高雄岡山基地日前發生T-34初級教練機失事，兩位優秀飛官不幸殉職。事故原因仍待專業調查釐清，但這起事件再次提醒我們，台灣已經到了必須正視初級飛行訓練體系未來發展的時刻。

每當談到國防建設，社會焦點往往集中在戰機、飛彈與軍艦。然而，再先進的武器系統，都需要人才來操作。飛機可以購買，裝備可以更新，但飛官無法速成。一名成熟飛官從養成到具備作戰能力，往往需要十年以上的時間累積。因此，初教機看似只是飛官生涯的起點，實際上卻是整個空軍戰力生成鏈最重要的第一環。

目前空軍使用的T-34教練機已服役超過四十年。即使維修保養工作再完善，也難以改變機體老化、零件來源逐漸減少的現實。更重要的是，未來飛官面對的不只是傳統空戰，而是無人機協同、資料鏈整合與人工智慧輔助決策的複雜戰場。

因此，針對外界最關心的「國字化（國產化）」路徑，從國家利益角度出發，台灣最適合的方式並非盲目追求全機完全自行開發，也不是全數直接外購，而是採取「國際成熟平台加上國內系統整合」模式。

飛機平台可以選擇國際已驗證的產品，以降低開發風險與時間；而台灣則集中資源，將資通訊、半導體與人工智慧優勢，投入模擬器、數位航電介面、虛實整合訓練系統與AI教學平台的自研建置。如此一來，不僅能快速獲得可靠的訓練能力，也能保留並提升本土航空工業與人才培育能量。未來真正重要的，不一定是哪一架飛機，而是如何透過這套數位訓練系統，讓飛官能以更安全、更有效率的方式累積作戰能力。

政府必須建立廿年以上的人才戰略規劃。人才的養成速度遠遠慢於裝備採購速度，教練機政策不能只看眼前需求，而應思考廿年後台灣需要什麼樣的空軍。

初教機汰換真正的目的，是確保國家能持續培養出下一代飛官。如果這次悲劇能促使社會重新檢視飛官養成體系，建立符合未來戰場需求的人才培育系統，讓我們對殉職飛官最好的紀念，將是讓後來的年輕飛官擁有更安全、更先進、更值得託付生命的訓練環境。

（作者服務於漢翔航空）

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