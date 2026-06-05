自由廣場》兒童「第一桶金」 翻轉弱勢家庭未來

◎ 蔡榮捷

筆者出生於一個財務需要精打細算的貧困家庭。在我的童年記憶中，貧窮帶來的最深烙印，往往不是物質的匱乏，而是那種揮之不去的長遠不安全感。因為家裡每天都在為下一頓飯、下個月的欠款、「會仔錢」操心，父母的眼光自然只能困在在眼前的柴米油鹽。在這種高壓與焦慮的環境下成長，孩子很容易喪失對未來的規畫能力，最後在無形中走上階級複製的命運。這也是為什麼，當我看到政府提出「〇到十八歲國家一起養」的新人口戰略時，內心感觸特別深刻。

大眾常將這項政策簡化為每個月五千元的育兒補助，甚至貼上「大撒幣」的標籤。然而，從一個走過底層生活的人來看，這項政策的結構性意義遠超乎金額本身！

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特別是其中關於「兒童TISA帳戶」的規劃，是一項具有遠見的資產累積制度。弱勢家庭翻身最巨大的鴻溝，往往在於缺乏「第一桶金」。如果一個年輕人在十八歲成年時，能因為國家與家庭的共同儲蓄，擁有一筆數十萬元的教育或創業基金，他的人生選擇權將會徹底改觀。這項政策透過制度設計，提供弱勢孩子對抗結構性貧窮的底氣，實踐了北歐福利國家「讓孩子的未來不被父母財富決定」的核心精神。

批評者固然沒錯，少子化的根源交織著低薪、高房價與高工時等沉痾。但是，結構性的巨變需要漫長的時間去翻轉，房價與薪資結構都不可能在一夕之間改變。一個負責任的政府，必須一邊著手長期的體制改革，一邊提供立即性的實質協助。現在許多年輕夫妻面臨的是托育、房租、醫療與教育費用的多重夾擊，他們因為缺乏安全感而不敢生育。政府若能提供長期且穩定的支持，就能有效降低年輕世代「生了孩子人生就崩潰」的恐懼。

這項政策將國家定位為家庭養育下一代的共同夥伴，是台灣國力投資的關鍵轉折。當然，未來政府仍須嚴格面對財源是否永續、如何避免債留子孫，以及如何同步落實住宅與勞動改革等嚴峻挑戰。

一個社會對待孩子的方式，決定了未來。期待這項政策能頂住財政與制度的考驗，搭配居住正義與托育公共化，成為台灣走向成熟福利社會的起點。讓每個出生在台灣的孩子，無論出身背景，都能感受到國家給予的心理安全感，並重新燃起對未來的希望！

（作者為大學教師；台灣基督長老教會二水教會長老）

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