自由廣場》刪除過去 鄭麗文虛擬了民進黨

◎ 張商陽

紙媒最新民調顯示，六成三民眾支持兩岸永遠維持現狀。中國國民黨主席鄭麗文據此表示，愈來愈多台灣民眾了解台獨不可行，因此支持台獨的力量正在下降。

看到這段發言，我想到的不是民調，而是當年參與《台灣獨立運動的新世代綱領》連署的鄭麗文。

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一九九六年，鄭麗文曾參與《台灣獨立運動的新世代綱領》連署。三年後，民進黨通過《台灣前途決議文》，而這份決議文所體現的核心精神，正與新世代綱領一脈相承。這份文件最重要的改變，不是替人民選擇統一、獨立或維持現狀，而是把決定權交還給人民。換句話說，重點不在答案，而在誰有權決定答案。

因此，今天的問題並不是鄭麗文有沒有權利改變立場。真正值得討論的是，一位清楚知道這段歷史的政治人物，為何在解讀今日民調時，先讓這段歷史消失，再重新建構一個方便攻擊的對手。

如果民進黨早已主張台灣前途應由人民決定，那麼鄭麗文今天攻擊的，顯然不是她當年所認識的那套路線。

然而在她的論述裡，這段歷史卻彷彿從未存在。原本經過調整的路線，被重新描繪成二十多年前的模樣；原本屬於人民的選擇權，也被重新包裝成某種既定立場。

問題不在鄭麗文改變了立場。改變立場是民主社會的常態。問題在於，她在改變立場的同時，也把自己曾經站過的位置從論述中一起刪掉了。

當過去的自己被刪除後，留下的就不再是完整的歷史，而是一場經過挑選的政治敘事。鄭麗文攻擊的不是今天的民進黨，而是她自己虛擬出來的民進黨。這不是歷史回顧，而是政治操作；不是誠實面對現實，而是誤導民眾！

（作者為蛋農）

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