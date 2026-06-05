自由廣場》中國混合戰威脅 毒品侵台成新武器！

◎ 蕭錫惠

近年來，中國對台灣的威脅早已不只是飛彈、軍機擾台與假訊息攻勢，一種更隱蔽、更容易滲透社會的新威脅正逐漸浮現，那就是透過合成毒品進行的灰色侵略。

牧師黃春生、專家與衛政單位都示警，俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯（Etomidate）正透過電子菸在台灣快速擴散。這類毒品常偽裝成電子菸油或菸彈，吸食後可能造成意識混亂、肢體失控、精神異常，甚至引發重大交通事故與暴力事件。近期接連發生的毒駕案件，也顯示新型毒品已不再只是少數人的偏差行為，而是逐漸演變成威脅整體社會安全的公共危機。

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值得注意的是，全球許多合成毒品的化學原料與地下供應鏈，長期與中國黑市產業存在密切關聯！過去美國便多次指出，大量芬太尼前驅物由中國流向墨西哥製毒集團，再進入美國市場，造成嚴重社會問題。雖然目前台灣查獲的依托咪酯個案仍需持續追查來源，但中國相關供應鏈所帶來的風險，顯然已不容忽視。

真正令人擔憂的，不只是毒品本身，而是其鎖定的對象。這類毒品往往透過電子菸、派對文化或朋友分享等方式接近年輕人。許多人誤以為只是普通電子菸，卻在不知不覺中接觸毒品，最終付出健康、家庭甚至生命的代價。

歷史上，鴉片曾被用來摧毀一個民族的意志；今天的新型合成毒品，正以另一種形式考驗民主社會的韌性。當一個社會的青年逐漸被毒品侵蝕，受損的不只是個人的人生，更是整個國家的未來競爭力與社會信任基礎。

因此，這不只是治安問題，更涉及公共安全與國家安全。政府除了查緝末端販毒與吸食者，更應強化海關查驗、追查跨境金流、監管地下電子菸市場，並與美國及其他民主國家深化合作，共同打擊跨國毒品供應鏈。

當飛彈威脅、假訊息攻勢與毒品滲透同時存在時，台灣面對的早已不只是傳統軍事壓力，而是一場全面性的混合戰挑戰。守護青年、守護校園、守護公共安全，不只是反毒工作，更是民主社會自我防衛的重要一環。

我們反對的不只是某一種毒品，更是背後把人民當消耗品、把青年當犧牲品的犯罪產業鏈。面對這場沒有硝煙的戰爭，台灣社會必須提高警覺，絕不能讓下一代成為毒品戰爭的受害者！

（作者為自由撰稿人）

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