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新聞線上》鄭麗文選總統？

2026/06/04 05:30

國民黨主席鄭麗文出席舊金山僑宴。（取自國民黨直播畫面）國民黨主席鄭麗文出席舊金山僑宴。（取自國民黨直播畫面）

記者陳杉榮

「華爾街日報」報導北京看好鄭麗文角逐二〇二八年台灣總統大選，一點也不令人意外。北京不僅支持鄭當國民黨主席，更希望鄭推動台灣被中國統一，是執行「一國兩制」方案的最佳人選。回到現實層面，台灣人又不是笨蛋，怎麼可能選鄭麗文當總統！但台灣人不排斥政黨輪替，就看國民黨的諸侯們有沒有本事，在二〇二八年給台灣選民一個支持國民黨的機會。

一般普遍認為，國民黨有太陽三個半，三個太陽分別是盧秀燕、韓國瑜和朱立倫，蔣萬安算半個。三個太陽當中，走進香港中聯辦的韓國瑜曾在選舉中受到中共大力支持，盧秀燕和朱立倫是傳統的親美派，支持自由民主的憲政制度在台灣永續發展，行事穩健，心中有中華民國，不光是嘴巴大喊中華民國。

盧秀燕去年聲勢如日中天，曾是最耀眼的太陽，全黨上下拱她參選黨主席，她卻想持盈保泰，千算萬算，最後棄選，給了共產黨操作空間，台獨變身的鄭麗文橫空出世，盧秀燕午夜夢迴，捶胸頓足，悔不當初。因為就算輪流，也該輪到盧秀燕選總統了。二〇一八縣市長大選，「漢子、燕子、禿子」痛擊民進黨，席捲北中南三都，禿子韓國瑜，漢子侯友宜都選過總統，雖然敗在民進黨手下，但也圓夢，只有燕子還沒選過。

盧秀燕學過去的陳水扁，正在各縣市助選，想要形成盧媽媽旋風，可惜國民黨的麥克風掌握在鄭麗文的手裡，不但搶走盧的風采，還到處惹事生非。馬英九基金會的財政紀律風波，鄭麗文把國民黨拖下水，主動挑釁說「不能讓賊人得逞」，一棒打在金溥聰和馬英九的頭上，這道傷痕永遠不可能癒合。而盧秀燕想要拿下參選總統門票，必須過好幾關，第一關就是江啟臣當選台中市長，問題是江若當選算盧的功勞？還是盧幫鄭數錢？

韓國瑜有「韓流」群眾支持，是黨內實力派，他的「九二共識是定海神針」說，獲得中共肯定。退而求其次，萬一鄭成為扶不起的阿斗，韓應該是中共可接受的次要人選。韓是一個不那麼認真，卻又精打細算的人，他會捲土重來嗎？變數還很多。至於二〇一六歷經換柱大敗的朱立倫，也有問鼎實力，他是黨內歷練最完整的領導人，又為美國所欣賞，可惜沒有聲量，這是網路時代最大的罩門。

選總統，是鄭麗文設定的政治路徑。她的論述，和北京同步，到處吹捧習近平；她領導的國民黨，像香港的建制派，所到之處，都獲得盲目的仇綠人士熱烈掌聲。為了洗白中共代理人的罵名，掩飾親共路線的心虛，她會把中華民國越喊越大聲，甚至超過盧、韓、朱的總和。但這種欲蓋彌彰的親共路線，越來越讓廣大的台灣人排斥和厭惡，盧秀燕、韓國瑜、朱立倫都看在眼裡，問題是，他們能做什麼？

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