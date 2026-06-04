社論》2028大選國共合

國民黨黨主席鄭麗文（左）與中國共產黨總書記習近平（右）於4月10日於北京人民大會堂會面。（資料照，中國國民黨提供）

「華爾街日報」報導，接近北京的消息人士透露，北京看好鄭麗文角逐二〇二八年總統大選，並期待台灣未來出現願與中國進行政治對話的政府。這項報導，可以當作笑話，可以當作測風向，也可以刺激思考。而且，拿來對比去年五月陳玉珍駭人聽聞之「二〇二八年我們還有投票的機會都還不知道」，似乎可以讀出另一層味道。

去年下半年，國民黨黨主席選舉，投票前幾天出現大新聞：候選人郝龍斌自曝遭「外來勢力攻擊」，趙少康「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」。開票結果，鄭麗文笑傲江湖。當然，有人會理解成，國台辦笑傲江湖。事後，鄭麗文走馬上任，也沒有人再追究。北京有沒有介選，郝、趙不服也罷，只能吞下去了，習近平畢竟是大哥大。不過，國民黨內的路線分歧，也開始成為談論話題。

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中共的行為模式，必須先予了解。假設，北京確實介選，扶鄭麗文上位，那麼，這個動作一定有前因後果，絕對不會是忽然想要請客吃飯。也就是說，經過研究利弊分析，中共認為鄭麗文是可造之才，利用價值遠遠超過其它老藍男女。更重要的是，扶她上位之後，一定有相應的目標，為她量身定製未來的劇本。基於這種推理，習近平「召見」鄭麗文，只剩下時間的斟酌問題，讓會面、談話發揮最大的邊際效益。軍購案，「川習會」，不無相關。接下來，就到了馬英九基金會之亂，馬英九很快就從「馬首是瞻」淪為「害群之馬」。這個橋段的設計，是要讓中國代理權，從馬英九轉移到鄭麗文，蕭旭岑、王光慈之戲份，不知道是不是自己爭取來的，觀眾看到的是他們扮演了「先主失智、明王出世」的聖火跑手。

回到「華爾街日報」，「北京看好鄭麗文角逐二〇二八年總統大選」，如何看待這樣的訊息？首先，笑話的可能性，應該可以排除，民進黨不要高興得太早。因為，中共從來不講笑話，也不容許別人把它講的話當作笑話。這就告訴了大家，不要低估鄭麗文與二〇二八年大選的連結。其次，比較保守來思考，這是北京放出風聲，測試一下國民黨、台灣人民與華府的反應。題目是，像鄭麗文這樣的北京天選之人，台灣人民跟美國政府是否也有同感？化干戈為玉帛，對抗中國島鏈變成和平繁榮之鏈，大家悶聲發大財，是不是比軍備競賽、製造麻煩更好？這是中共慣用的辯證法：台獨的極端、武統的極端，整合出一個鄭麗文，和平的毒蘋果。

北京若出此變化球，挑戰的不僅是尋求連任的賴清德，還包括韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安。如果北京「欽定」鄭麗文，他們三人還能進京考試嗎？還拿得到台商一疊疊的鈔票嗎？想必，那幾位政壇老手，不會那麼不知趣。問題在於，他們會肝腦塗地輔選鄭麗文嗎？未必或不得不，都有可能。國共兩個黨中央，也不是吃素的。特別軍購之亂，鄭麗文不是透過副主席季麟連，警告韓國瑜大義滅親、開除黨籍嗎？不服從兩個黨中央，太陽立刻變成太陽餅，旁邊的雞犬失去升天機會，且看諸侯能囂張多久！香港殷鑒，中共自認老神在在，塑造一種客觀條件，讓屬意的愛國者上位。台灣的情況不同，不會打消中共這種執念，反而會刺激它為達目的不擇手段、無所不用其極！

講到這裡，再回頭談談，中共的行為模式。鄭麗文，黨主席、「鄭習會」、新代理人、總統大選，環環相扣，一氣呵成，各式「台灣有事」，大可人工生成。對台灣的認知戰，在台海的灰色侵擾，對美國的交易敘事，對印太、歐洲的和平利誘，都會是多管齊下的總體戰環節。這就預告了，中共有可能會創造一些情況，令台灣人民陷入前所未有的兩難判斷：對抗或對話、戰爭或繁榮？解放軍在台灣週邊盯著投票：台灣要不要成為烏克蘭第二？年輕人在大學或壕溝過四年？台積電從二千元跌到二百元？凡此終極之問，北京及其代理人，輸了還能再戰，然而，台灣人民只要輸一次，永無翻身機會。

至於美國呢？「台海和平常態化」，「和平繁榮之鏈」，「台灣不應被迫在中美之間二選一」，鄭麗文的和平敘事，背後是北京的統一命題。這種潛台詞，早已出現在「川習會」。川普聽不聽得出來？他的國安班子聽不聽得出來？參眾議員、智庫專家聽不聽得出來？我們不便替他們回答。

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