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自由廣場》飛官殞落與無煙硝戰爭

2026/06/04 05:30

◎ 史里

近日空軍一架T-34C初教機不幸失事，兩名優秀的中校飛官盧季佑、過俊男殉職，令人無比痛心。這場悲劇不僅凸顯了當前國防預算的困境，更在中國步步進逼的侵略威脅下，敲響了台灣的國安警鐘。先不論此次憾事是否與遲遲卡在立法院的十億元T-34C保修預算有絕對關聯，但已嚴重打擊軍方的士氣，加劇社會大眾的焦慮與負面觀感，甚至可能引發美日同盟對台灣自我防衛決心的疑慮與不信任。

一位成熟飛官的培養極為不易，需要耗費漫長的時間與龐大資源。然而，我們的硬體設備與軍隊現代化的腳步卻面臨匱乏與阻礙。從烏俄戰爭的血淋淋教訓來看，台灣勢必要加快學習，加速升級防衛裝備與不對稱戰力。

但令人憂心的是，親中立委不斷在立院阻斷、大砍國防預算，成為國家安全的一大隱憂。以立委馬文君等人為首，屢次針對潛艦國造、F16A/B戰機性能提升、新式高教機等核心防禦項目提案凍結或刪減，阻擋數十億元的經費。近日，就連攸關城鎮戰保命、能維持通訊韌性且僅四四一萬元的戰術通訊裝置預算，也被強行刪凍。這早已超越正常的預算監督，而是有計畫地削弱台灣的防衛能力。政客們在網路上對殉職飛官表達哀悼，卻在立院殿堂裡配合敵人的腳步解除台灣武裝，顯得格外諷刺。

立法院裡正上演著一場無煙硝戰爭，但當前台灣社會卻呈現出極端兩極化的現象：一邊是攸關生死存亡的國防危機與前線軍人的犧牲；另一邊，多數人卻仍沉浸在台股狂飆突破四萬六千點的股市多頭狂歡之中，對迫在眉睫的威脅渾然不覺。

（作者是台南市民）

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