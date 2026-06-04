自由廣場》台灣，一個讓非洲青年夢想落腳的地方

◎ 洪金鳳

我不知道該用什麼樣的詞彙來描述聽完台灣大學環境工程學研究所博士班畢業生代表、來自坦尚尼亞的內森致詞時，他生動實在、有血有淚的成長歷程故事，只能用四個字來形容，就是「令人動容」。

內森說，他的國家是我們台灣的廿六倍大，當恩師珍古德推薦他到台灣求學時，心裡還暗自思忖著：「這個距離我的國家如此遙遠的小島，到底是什麼地方，來了之後會不會困在島上？」，實際來到台灣後，經歷了實際的生活與在地打工，還有農村及環境的研究後，他才發現台灣是個友善、便利、經濟繁榮的國度，也因此在此深耕，不但進入台灣大學環境工程研究所博士班學習，還在台灣認識樂觀開朗的另一半，建立家庭，還有個可愛的小孩，當螢幕上出現他妻兒無憂的笑顏，應是內森在台灣最珍貴的人生成就。

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內森在描述他在家鄉的成長歷程時，那落後貧困的生活樣貌，正如我早年在離島生長的歷程，當時經濟的困頓、交通的不便，讓每個家庭的努力目標，就只為了飽足三餐，有許多父母輩為了讓孩子有更美好的未來，希望孩子能好好讀書，透過教育改變命運，改善家庭生活，未來有較好的收入，子女能過上好日子，就是他們最大的安慰。

靠著自身努力與勤奮向學的內森，還好珍古德看見他，一路資助，讓他出國讀書，慢慢脫貧而改變他的人生，而他也因為有所成就及自身的經歷，拿出部分生活費資助家鄉與他有相似成長背景的孩子，讓善的循環日積月累，如今看得到成果，這也讓我更加相信：「只要願意突破困境，就有一雙願意伸出的手來接住你」。

這是一場激勵人心的畢業生致詞，一位來自非洲的青年，憑藉努力翻轉人生的故事，相信激勵的不只是台大生，更不只是台灣人、非洲人，因為這場致詞已經由網路傳播，感動了無數人，而他使用的多國語言與中文、台語，已傳播到全世界，讓世界所有國家都知道有位來自坦尚尼亞的內森，已在名為台灣的島國，寫下屬於自己最精彩的人生篇章。

（作者是行政人員）

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