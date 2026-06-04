自由廣場》真相不在提告 而在捐款流向

◎ 吳景欽

馬英九基金會近日爆發財政紀律問題，並因此委請律師，對前執行長蕭旭岑、王光慈，提起背信與侵占罪之告訴。但如此提告，能否成罪，卻有諸多障礙存在。

馬英九基金會，在性質上屬民間捐助之財團法人，於捐款、運用與支出等，都應依財團法人法之規範，建立在透明的會計制度上，以受主管機關之監督。若主事者，有收受捐款未入帳且擅自挪用，就涉及刑法第三三六條第一項，即一到七年有期徒刑之公益侵占罪。

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惟刑法侵害財產法益之罪，在主觀上必須有為私人不法所有之意圖，使能成立，因此意圖存在於內心，仍應有客觀證據證明。故馬辦前執行長收受外部捐款，應先釐清，捐贈者到底要捐給誰、有無指定捐款用途。因外界雖將馬前總統與馬英九基金會視為一體兩面，但就法律性質，兩者屬完全獨立個體，無法混為一談。若捐贈對象為馬前總統，也未指定用途，則此筆金錢就屬馬前總統個人所有，與基金會無關，若收受捐款者未經其同意為動用，不論有無落入私人口袋，都會有法定刑為五年以下有期徒刑，即刑法第三三五條第一項的普通侵占罪及第三四二條第一項的背信罪之問題。

惟若此筆捐款，有經受贈人指示用於基金會之開銷，則於此時，若未入基金會之帳目，就易形成所謂公、私不分之狀態，既無法受主管機關監督，亦會有違反財團法人法，甚或涉及逃漏稅、偽造文書等問題。至於此等有違財政紀律之行為，是否可因此成立公益侵占罪，還是得看此筆未入帳金錢之用途。倘若此等捐贈，最終用於基金會員工的年終與績效獎金，就因此不具有不法所有之意圖。

只是這些捐款，恐因時間久遠、捐贈人不願出面或當事人記憶不清等因素，就會產生是否全數用於基金會，致有落入私人口袋之質疑。惟於刑事司法，若最終仍無以證明捐款多寡及是否遭個人不法占有，基於罪疑惟輕，能否成立公益侵占罪，實也有疑。

馬前總統雖卸下公職多年，馬英九基金會亦屬民間法人，但相關人等既已涉背信、侵占等罪，甚至可能涉反滲透法、國安法等，就已非屬單純家務事，檢察官自應儘速偵查以釐清真相。

（作者是真理大學法律系教授兼系所主任）

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