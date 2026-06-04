自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從新店市長風波 看政客的傲慢

2026/06/04 05:30

◎ 林志翰

桃園武陵高中一名學生僅因一句「新店市長」的戲稱，竟遭自稱擁有「中國身分證」的國民黨議員詹江村無底限地網路公審，甚至公開其身心障礙身分。

首先，人民對民選首長的居住地與行事作風，絕對擁有公評的權利。據傳基隆市長謝國樑居住於台北市內湖區，而桃園市長張善政則被頻頻目擊於新北市新店區採買。縣市首長既然肩負了一座城市的發展與治理，其生活重心是否與該縣市緊密連結，本就是選民會拿著放大鏡檢視的政治指標。

學生用「新店市長」來稱呼張善政，不僅展現了對時事的關注，更發揮了公民批判的精神。如果連一句基於事實的調侃都無法容忍，甚至被扣上「教育失敗」大帽，難道要教導孩子面對掌權者只能噤若寒蟬、盲目歌功頌德？

其次，詹江村不分青紅皂白濫貼學生「沒禮貌青鳥」政治標籤，又利用自身的網路聲量帶頭公審。當學生迫於壓力私訊道歉、承諾改進時，詹江村不但拒絕刪文，更繼續讓網路霸凌。如此恃強凌弱，完全利用政治人物的擴音器去輾壓一個毫無反擊能力的年輕靈魂，桃園市教育局理當主動啟動調查，保護受害學生。

再者，當家長為了保護孩子，致電說明孩子是「十八歲的身心障礙者」時，詹江村竟將此極度敏感的健康隱私直接公開上網！這種作為嚴重踐踏了《個人資料保護法》與《特殊教育法》的底線。筆者不禁要問，桃園市的公權力睡著了嗎？社會局、教育局難道無法可管、無權開罰嗎？筆者在此公開檢舉其霸凌作為，桃園市府辦或不辦，全民都在看。

最後，詹宣稱自己擁有「中國身分證」，甚至狂妄嗆聲「內政部長劉世芳也拿我沒辦法」，這種行徑不僅直接踩踏國家法律與國安紅線，更是對台灣民主法治的公然挑釁。根據《兩岸人民關係條例》明文規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用其護照；一旦違法，理當依法喪失台灣人民身分，其公職資格更應被徹底註銷。對於這種仗勢欺壓未成年學生、又遊走國安灰色地帶的跳樑小丑，公權力必須拿出魄力嚴懲，直接撤銷其公職。

（作者是國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書