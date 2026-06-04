自由廣場》從新店市長風波 看政客的傲慢

◎ 林志翰

桃園武陵高中一名學生僅因一句「新店市長」的戲稱，竟遭自稱擁有「中國身分證」的國民黨議員詹江村無底限地網路公審，甚至公開其身心障礙身分。

首先，人民對民選首長的居住地與行事作風，絕對擁有公評的權利。據傳基隆市長謝國樑居住於台北市內湖區，而桃園市長張善政則被頻頻目擊於新北市新店區採買。縣市首長既然肩負了一座城市的發展與治理，其生活重心是否與該縣市緊密連結，本就是選民會拿著放大鏡檢視的政治指標。

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學生用「新店市長」來稱呼張善政，不僅展現了對時事的關注，更發揮了公民批判的精神。如果連一句基於事實的調侃都無法容忍，甚至被扣上「教育失敗」大帽，難道要教導孩子面對掌權者只能噤若寒蟬、盲目歌功頌德？

其次，詹江村不分青紅皂白濫貼學生「沒禮貌青鳥」政治標籤，又利用自身的網路聲量帶頭公審。當學生迫於壓力私訊道歉、承諾改進時，詹江村不但拒絕刪文，更繼續讓網路霸凌。如此恃強凌弱，完全利用政治人物的擴音器去輾壓一個毫無反擊能力的年輕靈魂，桃園市教育局理當主動啟動調查，保護受害學生。

再者，當家長為了保護孩子，致電說明孩子是「十八歲的身心障礙者」時，詹江村竟將此極度敏感的健康隱私直接公開上網！這種作為嚴重踐踏了《個人資料保護法》與《特殊教育法》的底線。筆者不禁要問，桃園市的公權力睡著了嗎？社會局、教育局難道無法可管、無權開罰嗎？筆者在此公開檢舉其霸凌作為，桃園市府辦或不辦，全民都在看。

最後，詹宣稱自己擁有「中國身分證」，甚至狂妄嗆聲「內政部長劉世芳也拿我沒辦法」，這種行徑不僅直接踩踏國家法律與國安紅線，更是對台灣民主法治的公然挑釁。根據《兩岸人民關係條例》明文規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用其護照；一旦違法，理當依法喪失台灣人民身分，其公職資格更應被徹底註銷。對於這種仗勢欺壓未成年學生、又遊走國安灰色地帶的跳樑小丑，公權力必須拿出魄力嚴懲，直接撤銷其公職。

（作者是國中教師）

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