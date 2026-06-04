自由廣場》驅逐記者 驅不走真相

◎ 池明

《紐約時報》駐北京記者王月眉最近遭中共拒絕續發記者證，形同遭到驅逐。令人啼笑皆非的是，理由竟是《紐約時報》日前透過視訊專訪賴清德總統。新聞總部同事專訪台灣總統，中共卻把帳算到駐北京記者頭上，此等荒腔走板的作法，讓人再次見識到中共對台灣議題的霸道邏輯。

中共管控外媒早有惡名，只要報導內容未符合北京路線，輕則刁難採訪，重則拒發簽證、直接驅逐。然而此次事件之所以格外荒謬，僅因該記者屬同一家媒體，而遭連坐處分。顯見中共企圖藉由株連駐地記者來殺雞儆猴，在國際媒體圈製造寒蟬效應，逼迫外媒將「專訪台灣」視為禁忌。這不僅粗暴踐踏新聞自由，更凸顯北京對台灣國際能見度大增的極度焦慮。

請繼續往下閱讀...

二〇二一年，英國BBC因持續報導新疆維吾爾族人權問題及武漢疫情真相，遭中國禁播世界新聞頻道，駐華記者也面臨龐大壓力而被迫撤離。近年來，從新疆、香港到武肺，只要碰觸中共不願面對的真相，外媒便可能遭到報復。如今連賴總統接受國際媒體訪問，都能成為懲罰駐地記者的理由，更證明北京圖謀把自家政治封鎖令擴張到全球，要求國際媒體配合其政治立場。

然而，中共愈是「蒙上眼睛，就以為看不見」，愈顯心虛。民主國家領導人接受國際媒體專訪，本是再正常不過的事情。唯有缺乏自信的政權，才會把一次媒體訪問視為重大威脅，甚至不惜動用國家機器秋後算帳。當中共將怒火發洩在外媒記者身上，世界看到的絕非中國多強大，而是其對自由資訊流通的恐懼，例如六四事件紀念日，擔憂再次「讓世界看見歷史的傷口」。

新聞自由從來不是中共願意尊重的普世價值，而是隨時可被犧牲的政治工具。北京可以驅逐記者、封鎖新聞、限制採訪，但它無法阻止台灣與世界對話。每一次打壓，都只會讓國際社會更清楚看見中共威權獨裁的本質。世人皆知，破壞印太區域和平的，從來不是台灣的民主聲音，而是那個玻璃心、只會牽拖的中國共產黨。

（作者是教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法