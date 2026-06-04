即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》2028大選國共合
新聞線上》鄭麗文選總統？
社論》民眾黨的黃柯一夢
社論》鄭麗文美國行的必答題
社論》最可怕的敵人在內部
more
專欄
南南論壇》2026年川習會對東協國家的影響
有志一「童」》晶片巨擘的台灣告白：黃仁勳眼中的AI核心基地
林修民 半導體看天下》那些年兩岸半導體戰狼的跳票史
王宏仁國際專欄》越南，是台灣下一個可以深耕的區域合作夥伴
識眾寡之用》從被詮釋到主體建構：建請國科會將原住民族研究設成獨立學門
more
社群
黑熊學院》 中共解放軍現役人數約 200萬人 是目前最大的武裝部隊？
名家分享~賴寇蒂》BBC想知道的答案，就在黃仁勳背板上的王記府城肉粽裡
名家分享~黃貞祥》一句「新店市長」照見的，不是學生沒家教，而是大人太怕民主
健康醫療網》飲控＋運動還是瘦不下小腹？醫解析體雕新趨勢
李忠憲的思考》Puma Shen與蔣萬安：名字、血緣與做自己的勇氣
more
投書
自由廣場》若連六四都不能面對 何來和平未來？
自由廣場》漫畫︰勿忘六四
自由廣場》驅逐記者 驅不走真相
自由廣場》從新店市長風波 看政客的傲慢
自由廣場》真相不在提告 而在捐款流向
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰勿忘六四
2026/06/04 05:30
◎ 樂子
勿忘六四
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書