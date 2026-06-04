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自由廣場》若連六四都不能面對 何來和平未來？

2026/06/04 05:30

◎ 張月環

詢問中國本土開發的AI模型，有關「六四天安門事件」的看法，其往往直言，由於法規監管與訓練語料，對於此類議題不便回答。中國這種採取完全遮蔽的態度所造成的歷史虛無，充分反映出在全球化時代，不同網路環境下，人類對於歷史與世界觀的認知正在劇烈分流。

其實，正因中國無法討論民權與人權，台灣才更需年年紀念。如楊雙子所言：「書寫過去是為了走向未來」。對於六四犧牲者的悼念，並非在傷口上灑鹽，而是作為自由民主第一島鏈的成員，有義務記住那些為了民主而殞落的生命。遺憾的是，台灣內部對此事的輕重緩急，竟有著令人心驚的認知落差。

近期鄭麗文主席訪美，試圖將「第一島鏈思維」轉化為「和平繁榮之鏈」，並期待美中共同支持。然而，一個連歷史事實都無法坦然面對、將六四視為絕對禁忌的政權，又如何與其建立真正的「和平」？如果對岸連面對過去的勇氣都沒有，對其所承諾的未來，難道不該抱持高度懷疑？

反觀日本首相高市早苗，其外交邏輯清晰且剛硬。高市深知外交不能脫離法律與經濟安保，她多次公開警示：日本必須認清中國是個與民主國家本質完全不同的「異質國家」。中國《國家情報法》要求公民與企業配合情報工作，《國防動員法》更使民間資產隨時具備轉為軍事據點的風險。高市的論述建立在對法律現實的誠實解讀，而非對獨裁政權的溫情幻想。

相較之下，台灣在野黨喊出「有和平才能躺平」，這種對獨裁體制近乎天真的美化，不僅無法換取和平，反而可能讓這條「和平繁榮之鏈」，成為綑綁台灣自由的「囚鏈」，更讓民主防線出現嚴重破口。

詩人劉哲廷在〈記憶的重量：二二八與轉型正義的公共責任〉中論述：「談論是民主訓練，它迫使我們承認複雜而非追求痛快。成熟國家不靠神話維持自信，而靠誠實建立信譽。」此語如當頭棒喝：若有政治人物要求執政黨應「誠懇」下架台獨黨綱以換取和平，卻對對岸長年掩蓋六四、拒絕轉型正義的傲慢與不誠實隻字不提，難道不是最大的矛盾與偽善嗎？

日本每年八月在廣島原爆紀念日祈求和平的同時，亦致力於加強軍備，因為他們深知和平必須建構在實力與誠實的歷史反思之上。台灣的和平，絕非透過自我繳械或無視對岸的異質性就能換得。我們若無法在歷史的真偽上與國際民主陣營同步，終將迷失在虛幻的「和平之旅」中。認清現實，誠實面對歷史，才是台灣鞏固民主、邁向真正和平的唯一基石。

（作者是屏東大學兼任副教授）

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