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社論》民眾黨的黃柯一夢

2026/06/03 05:30

黃柯一夢，黃國昌、柯文哲的一夢，也是民眾黨的一夢，小草的一夢。而很多看著他們做夢的人，越來越覺得也該到夢醒時分了。（資料照）黃柯一夢，黃國昌、柯文哲的一夢，也是民眾黨的一夢，小草的一夢。而很多看著他們做夢的人，越來越覺得也該到夢醒時分了。（資料照）

有兩個寓言故事，一是南柯一夢，一是黃粱一夢，主旨都是警世：榮華富貴虛浮不實，人世得失變化無常。這兩個寓言故事，姑且合而為一，稱為黃柯一夢，因為主角的際遇相近。黃柯一夢，黃國昌、柯文哲的一夢，也是民眾黨的一夢，小草的一夢。而很多看著他們做夢的人，越來越覺得也該到夢醒時分了。

選舉提名爭議多，民眾黨爆退黨潮。黃國昌深夜發文：自己作為主席難辭其咎。繼而，黃國昌又被爆，曾告訴爆料名嘴：傅崐萁說我能搭檔副總統，還想到國民黨發揮鯰魚效應。而柯文哲開槓蔡壁如：身為中央委員，不在中央黨部講，卻上節目放話的溝通方法。種種跡象顯示，隨著這個黨的支持度崩跌，連內部也陷入協調失靈狀態了。

柯黃利用太陽花運動的能量，將自己從台大醫院的地下室送進台北市政府，從中央研究院的頂樓送進立法院。從此，垃圾不分藍綠，不甘屈居小綠，他們卻開始在太陽下散發腐臭味。從時代力量到民眾黨，他們師徒二人，聯手毀掉第三勢力的成長空間，且把自己染藍染紅。如今回顧太陽花年代，柯、黃二人的面目，簡直是一張泛黃模糊的照片。

一個從象牙塔，一個從白色巨塔，素人從政，暴得大名。因此，他們也習慣了「速成班」。黃國昌，始亂終棄時代力量，轉身民眾黨不分區立委，又逢柯文哲司法纏身，便迅速靠行國民黨，充當傅崐萁、鄭麗文之友。柯也不遑多讓，二〇二四年私心自用，藍白合不合機關算盡。殊不知，民眾黨的主體性，支持者的向心力，就被這位創黨主席玩完了。柯規黃隨，有體無魂，二〇二八年的民眾黨，沒有人想談論。

類似柯文哲，黃國昌也是愛搞政治外遇的變色龍。由綠而藍而紅，跟著個人利益的感覺走。有利於我便重用，非「黃種人」則慢走不送，於是，縣市選舉提名，「國昌體制」引發退黨潮。最是可憂民眾黨，二〇二四年選出的八席不分區立委，也承包給國民黨。柯、黃自毀政治行情，民眾黨江河日下，他們還在想藍白合，而國民黨想的是收編小草、斬草除根。至於北京，有鑑於徐春鶯、李貞秀的爭議，恐怕也會發現，這對師徒辦事不牢，統戰價值大不如前。

京華城等案，物必自腐，然後蟲生。但，柯、黃全部賴給清德，以政治介入模糊焦點，不承認自己跌倒的人，永遠也爬不起來。民進黨，如果沒有跟阿扁劃清界線，哪來的今天？二〇〇八年，一人毀一黨，讓民進黨幾乎抬不起頭來。幸運的是，來了一個蔡英文。外來者蔡英文，帶領民進黨洗心革面，從谷底翻身。二〇一〇年底，新北市市長選舉，敗給朱立倫。二〇一二年總統選舉，敗給馬英九。堅定告別貪腐，直到二〇一六年，民進黨終於重新執政。民眾黨，不敢「去柯文哲化」，黃國昌可能就是關燈人。

柯文哲，表面「自奉甚儉」，其實「嗜財如命」，表裡不一之貪贓枉法，沉重打擊民眾黨。黃國昌若為黨著想，應尋求救贖機會，在今年的地方選舉，為民眾黨保持元氣。前提，當然是刮骨療毒、自我改革。可惜，柯氏夫妻只圖脫罪保產，黃國昌也貪圖民眾黨的剩餘價值，朝個人政治前途「向光前行」。死心塌地附隨傅、鄭，在新北市打假球。他可能沒有預料到，李四川，並不想跟黃國昌政治外遇，眼看著蘇巧慧日益逼近，更是自顧不暇。如今，民眾黨分崩離析、價值坍塌，藍白合會便宜到誰，國民黨人恐有不同的算法。對鄭麗文站台，他們都「欲拒還迎」了，何況難以捉摸的牆頭草。

黃國昌毀掉黃色力量，白袍醫師柯文哲毀掉白色力量。柯、黃等待的下一個黃金時代，似乎來不及降臨了。藍綠白政治人物，經常互相指責對方：裝睡的人叫不醒。民眾黨，只剩下二〇二四年選出的八席不分區立委撐場面，場面以外瀰漫著散場前的沉默與悲情，柯、黃還有心情裝睡嗎？黃柯一夢，耽誤的不僅是時代力量、民眾黨，傷心的不僅是小太陽和小草。經過連番政治折騰，所謂第三勢力的想像空間，更難進入年輕世代的想像了。影響所及，垃圾不分藍綠也好，兩個爛蘋果沒得挑也好，有志於公共事務者，不得不回到非藍即綠的老路。

民主，有一句老掉牙的話：有怎麼樣的黨員，就有怎麼樣的政黨；有怎麼樣的選民，就有怎麼樣的政府。頭家不想輪流受罪，就得更審慎地善用選票，不論藍綠哪一個陣營，盡量把「有為青年」送進各級政府、議會，促使國、民兩黨量變帶動質變，實實在在良性競爭。不然，繼續讓劣幣驅逐良幣，頭家也只能繼續受罪。

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