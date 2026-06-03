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自由廣場》救台語 還得靠自己

2026/06/03 05:30

◎ 許慧盈

輝達執行長黃仁勳日前在餐會現場與一位台灣小朋友互動時，說了一句：「You need to learn Taiwanese。」意外觸動許多台灣人的心。網路上紛紛出現「希望黃仁勳救救台語」的感嘆。許多人直到這一刻才驚覺，原來今天的台灣，已經有許多孩子不會說台灣話了。

新聞曝光的隔天早上，我便以台語政策推動聯盟召集人身分寄信給黃先生。信中簡短提到，根據統計，二〇二〇年台灣七歲至十四歲兒童，能夠使用台語的比例，只剩約七％，並表達期待AI能為台語復振提供助力。令人驚喜的是，黃仁勳在短短幾分鐘內便回覆郵件，並將內容轉交團隊進一步了解。聯盟也因此即將開始與相關單位接觸，期待未來能探索AI技術在台語復振上的可能性。

然而，我必須坦白地說：黃仁勳救不了台語，AI也救不了台語，真正能救台語的只有台灣人自己。

AI可以建立語料庫、提供語音辨識、開發學習工具，也能降低學習門檻，但如果台灣人自己不願意說台語，再強大的AI也無能為力。反之，只要台灣人願意，即使沒有AI，台語依然能夠繼續傳承。

更值得深思的是，台灣至今仍有超過八成的人，具有主要或次要的台語能力。換言之，某種程度上，是台灣人自己把台語收進了抽屜。

我們經常看到會說台語的人，卻選擇不說。許多企業領導人、科技產業主管、上市公司經營者，本身就是台語使用者。他們擁有巨大的影響力，卻很少思考自己能否在企業文化中，為台語保留一席之地。若連最有影響力的人都不願意把台語帶回職場，又如何期待下一代願把台語帶回生活？

當然，這也不能完全怪罪台灣人自己。因為台語的衰退本來就是政治手段下的受害結果。過去國民黨政府強勢推行國語運動，造成台語世代傳承斷裂；而民進黨執政已超過十年，迄今未提出足以扭轉語言流失趨勢的積極政策。

台語今天的困境，就是歷史壓迫與當代政策不足共同造成的結果。在政府真正重建台語環境之前，台灣人自己更必須重新把台語講回來。

感謝黃仁勳讓許多台灣人直面台語的危機，但真正決定台語未來的人，是我們自己。

（作者是台語政策推動聯盟召集人）

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