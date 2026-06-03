自由廣場》別讓短影音與文化滲透 卸下台灣心防

◎ 洪昱睿

近年來，中共的短影音平台、社群軟體風靡台灣社會，甚至連日常用詞都逐漸「被同化」。面對這種潛移默化的文化與科技滲透，台灣人若再不提高警覺，恐怕會在不知不覺中卸下了最關鍵的民主心防。

從社會學與資訊戰的觀點來看，這屬於一種低成本卻高回報的「灰色地帶介選」與「認知操弄」。中共正是利用台灣民主體制下的言論與網路自由，透過演算法精準投餵娛樂、美食和搞笑短片。這些內容表面上看似無害，但背後卻隱藏著刻意建構的「大國繁榮」幻象，同時悄悄夾帶對台灣民主體制的嘲弄與不信任。這就是典型的「溫水煮青蛙」，用溫和的娛樂包裝，消磨掉台灣人對威權擴張的抵抗意志。

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用常識來看，這就像是家裡的大門雖然裝了最堅固的防盜鎖（軍事防衛），但我們卻放任外面的陌生人天天隔著窗戶對家裡的孩子講些似是而非的話，甚至讓孩子養成跟對方一樣的說話習慣和價值觀。當年輕一代過度沉迷於這些平台，習慣了對方設定的語境與資訊框架時，台灣社會引以為傲的獨立思考與民主主體性，就在無形中被一點一滴地掏空。

民主防衛不能只靠國軍和海巡，更需要全體國民建立起文化與資訊的「心防盾牌」。我們不需要全面封禁、自廢武功，而是要從學校教育與公民社會做起，培養大眾在刷手機時的媒體識讀能力。政府也應積極扶植本土的數位內容產業，用我們自己的文化軟實力來迎戰。

台灣最大的優勢是自由與多元，但自由不該成為對境外威權毫無防備的藉口。唯有當我們意識到手機裡的搞笑影片也是戰場的一環，才能在享受科技便利的同時，牢牢守護住民主台灣的主體尊嚴。

（作者是語文工作者）

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