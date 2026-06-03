自由廣場》從艾奇遜到鄭麗文 弱化防線的危險幻想

◎ 陳財能

國民黨主席鄭麗文訪美前，拋出要將「第一島鏈」弱化、改造成所謂「東亞和平繁榮之鏈」的謬論。鄭對國際地緣政治的無知，及其迎合中共強權的內應綏靖妄想，歷史早有實證，鄭麗文東施效顰必敗無疑！

回顧歷史，類似「摧毀第一島鏈」的戰略盲動並非首次出現。一九五〇年一月，時任美國國務卿艾奇遜（Dean Acheson）發表西太平洋防禦圈演說，愚蠢地將台灣和韓國排除在遠東防線之外。這種「弱化防線」的軟弱訊號，無論是故意、還是被顛覆，都直接讓史達林和金日成「見獵心喜」，認定美國不會介入中國或朝鮮「內戰」，而誘發五個月後血流成河的韓戰。

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韓戰爆發後，美國朝野震驚，杜魯門總統緊急下令第七艦隊協防台灣海峽。艾奇遜的重大戰略失誤，讓他淪為舉國唾罵的罪人。參議員麥卡錫甚至公開指責國務院裡藏有「共產黨間諜」，更嘲弄艾奇遜為「紅色迪安（Red Dean）」。

正因為美國政府痛定思痛，認知到這種「棄台論調」，嚴重傷害美國國家利益，才能奠定第一島鏈七十多年來不可動搖的安全保障地位，以及台灣主權未定論的模糊戰略。

除了艾奇遜，歷史上更不缺像鄭麗文這類貪圖私益的綏靖份子妄想失敗的案例。二戰初期的英國首相張伯倫（Neville Chamberlain），為了迎合希特勒的擴張野心，在一九三八年主導簽署《慕尼黑協定》，強迫盟友捷克斯洛伐克割讓擁有堅固防禦工事的蘇台德地區，親手摧毀了防禦德軍的關鍵屏障。當時張伯倫還揮舞著文件得意宣稱：「我為這代人帶來了和平。」結果不到半年，希特勒就吞併了整個捷克，徹底拉開歐洲大戰的慘烈序幕。

張伯倫可笑的綏靖政策淪為歷史笑柄，他也在極度屈辱與舉國指責中黯然倒台，於同年底憂憤而死，成為政治學上「懦弱與愚蠢」的代名詞。

歷史的鐵律證明，防線的意義在於讓敵人付出不可承受的代價，任何企圖以「取消或弱化防線」來迎合敵人的政客，最終只會招致侵略與毀滅。鄭麗文如今吃著台灣民主的米，卻在半夜吃中國西瓜「大反症」，準備要在華府大放厥詞。可以想像，稍有歷史知識及維護美國利益的美國朝野，應該正以比當年斜視艾奇遜與張伯倫更粗鄙、鄙夷的眼光，看著這位自甘充當中共馬前卒的吹牛政客。

不是把眉毛畫粗，就能顯出霸氣！艾奇遜、張伯倫等美英兩位超級外交大員，因為綏靖認敵不清，落得一世罵名，而鄭麗文這位大嘴巴的騎牆派政客，其綏靖妄想危害台灣人利益的行為，未來的下場與歷史評價，顯然只會比他們更加不堪！

（作者是台灣社監事暨東社發言人）

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