自由廣場》﹙林保華專欄﹚川普百計之王 唯恐遭到誤判

川習會後，川普總統發表一些意見引發爭議，例如對台軍售可以作為籌碼；「六項保證」是久遠以前的事，最近「香格里拉對話」中，美國戰爭部長赫格塞斯在講話中隻字不提台海問題。

在一些重大問題上，川普常有驚人之語，或有違傳統而引發關注。遇到這種情況，我會從各種角度來領會他的這些話，做出我認為正確的理解，避免誤判。例如表面上他與歐盟，乃至北大西洋公約組織不和，不願做出過多的軍事承擔，甚至從德國撤出數萬駐軍中的五千人，但是實際上是調到波蘭，波蘭更接近俄羅斯，更需要美國駐軍；德國有鐵血宰相俾斯麥的傳統，軍力比波蘭強，何況經濟基礎更在波蘭之上。這是正確的戰略選擇，川普用另一種形式表達，還可刺激德國奮發圖強，然而卻引發歐盟多國的誤解。

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回到對台軍售問題，「六項保證」保證美國不與中國磋商對台軍售，這是美國與台灣的事。川普的確在川習會上沒有和習近平討論，即使習近平提出，川普也不回答，一回答就是磋商了。可見川普對此非常清楚。但是會後卻說要把軍售作為籌碼。我認為這是一項策略，引習近平上鉤，在經貿上做些讓步。因為川習會上經貿問題成效很少，除了二百架波音飛機非買不可，這涉及飛航安全。買中國不會製造的客機，不能放在一個籃子裡，波音或空中巴士兩家都買，可以挑撥離間。而川普需要中國買更多農產品與燃料。

當然，一百四十億美元的對台軍售被延緩了，實際是美國軍火庫空虛的需要，而川普認為他執政習近平不敢開戰。這點我想台灣可以理解，並且希望不要延宕太久。而香格里拉對話不提台海，有人視為軟弱，川普卻可能另有算計。

「六項保證」是一九八二年做出的，四十多年前的事，現在情況有很大變化。那時中國韜光養晦，現在軍事擴張，成為全球第二軍事強國，所以六項保證如果過時，應該加上美國對台海安全的軍事保證而不限於軍售。

一九七二年的中美聯合公報更是半個多世紀以前的事，因此「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國一部分」更是過時，五十多年來，台灣已經翻天覆地變化，與中國形成完全不同而相互對立的制度。台灣的前途由兩千三百萬人決定，就像東帝汶、科索沃的住民自決一樣。住民自決是聯合國人權憲章賦予的權利，中國不同意，可以滾出聯合國。如果台灣前途要由兩岸人民決定，等中國民主化，民眾享有充分的言論自由再考慮吧，否則中國只有黨意沒有民意。

這些都是川普言論的正解。如果川賴通電話，那就豁然開朗。我佩服川普頭腦裡充滿各種計策，但也很擔心他的簡單表達，一般人會誤判，包括敵人與朋友，那會造成不必要的紛爭，甚至釀成事件，這是必須加以防範的。

（作者林保華為資深時事評論員）

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