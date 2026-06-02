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自由廣場》加重毒駕刑度 以收遏阻之效

2026/06/02 05:30

◎ 莊宇森

近年因施用毒品後駕駛交通工具（簡稱為毒駕）所引發的交通事故頻傳，除嚴重威脅駕駛人自身的生命安全外，更讓用路人暴露於極高的風險之中。台灣過去處理毒駕案件時，在法律上往往面臨舉證困難的窘境，導致許多肇事者得以逃避重刑。為落實「毒駕零容忍」的政策目標，立法院已於一一五年三月十三日針對《刑法》第一八五條之三規定進行重大修正，但在新法上路後，似未能有效地抑制毒駕發生。

現行《刑法》針對毒駕增訂「抽象危險犯」的認定（即《刑法》第一八五條之三第一項第三款規定），只要駕駛人的血液或尿液中，檢測出行政院公告的特定毒品或其代謝物，且濃度達到法定標準，即發生「抽象危險」而直接構成「不能安全駕駛罪」。此與酒駕的酒測值概念相同，只要踩到法定的「數值紅線」（指行政院公告之常見毒品及其代謝物尿液檢驗判定標準）即發生「抽象危險」，就直接面臨刑事究責。

依據現行《刑法》第一八五條之三第一項第四款規定：「有其他前款以外之其他情事足認施用毒品致不能安全駕駛」，就是關於「具體危險犯」的認定。所謂「致不能安全駕駛」，係指已出現足以危及交通安全之具體危險狀態。至於「有其他情事足認」之認定，實務上可以透過以下客觀證據來認定「不能安全駕駛」的「具體危險」，例如：駕駛行為異常、生理協調性測試失敗，或現場觀察徵候等。

此外，若驗出的毒品濃度未達法定標準，且警方現場錄影畫面顯示駕駛人應答正常、步態穩定，無任何「不能安全駕駛」的「具體危險」時，在缺乏「具體危險」事證的情況下，法院極有可能判決被告毒駕部分無罪！然而，縱使法院就被告毒駕部分判決無罪，被告施用毒品（謹按：無論其所施用毒品之濃度若干）依然違反《毒品危害防制條例》之規定，仍須面臨觀察勒戒或相關刑責。

毒駕與酒駕在法律上都被視為對公共安全具有極高危害的行為，應採取「零容忍」態度。目前在《刑法》規定上，毒駕與酒駕的刑度已完全拉齊。但重點在於，犯現行《刑法》第一八五條之三第一項各款之罪，因而致人於死者，僅處三年以上十年以下有期徒刑（累犯最重處無期徒刑）；致重傷者，僅處一年以上七年以下有期徒刑（累犯最重處三年以上十年以下有期徒刑）。是否過輕？宜修法加重其刑度，以收遏阻之效！

（作者是公會法律顧問）

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