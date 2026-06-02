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自由廣場》（北社評論）人口對策新戰略對台灣經濟永續發展的意義

2026/06/02 05:30

◎ 徐慶柏

為扭轉台灣少子化困境，賴總統在執政兩週年提出「台灣人口對策新戰略」，規劃推動「零至十八歲成長津貼」。依規劃，每名兒少每月可獲得五千元補助，其中零至六歲採全額現金發放，六至十八歲則採「半領半存」方式，部分補助存入專戶，作為未來教育、就業或創業發展之用。這項政策不應僅從社會福利角度理解，而應放在國家長期發展的架構下加以評估。

有人說因應這項政策，政府未來每年要多增加兩千億支出，將它批評為「大撒幣」，這樣的解讀過於狹隘，也忽略人口政策對國家經濟永續發展的重要性。根據經濟學理論，國家的經濟成長，建立在土地、資本、技術、勞動力與企業家精神等生產要素相互配合，而勞動力也是技術創新與產業升級的重要基礎。

近年台灣在半導體、人工智慧等高科技產業表現亮眼，但再怎麼先進的技術與再充裕的資本，仍需要有足夠的人才支持。若人口持續萎縮，勞動供給勢必下降，稅基與內需市場也將受到衝擊。而少子化問題的本質，不只是家庭是否生育的選擇，更是整個社會能否維持生產力與競爭力的問題。

過去政府推動少子化政策，著重在個別補助或短期措施，補助項目零散、申請條件繁複，且缺乏長期穩定性，難以改變家庭對生育成本的預期。相較之下，此次新戰略的意義在於將政策支持延伸至十八歲的成長階段。雖未能立即提升出生率，但主要向社會傳達更重要的訊息：政府願意長期分擔養育子女成本，降低年輕世代對未來的經濟焦慮。

從總體經濟角度，新政策具有安定經濟效果。對中低所得及多子女家庭，其增加所得多會轉化為育兒、教育、照護等支出，並帶動相關產業發展。若搭配托育資源擴充、育嬰制度改善與友善職場環境，更有助於降低女性因照顧而退出勞動市場，緩解台灣的缺工問題。

任何人口政策都不能單靠現金補助，就完全解決少子化問題。如住宅負擔、薪資成長、工時文化及育兒環境等因素，同樣影響年輕人的生育意願。面對人口危機，需要討論的不是政府是否投入資源，而是如何更有效率地投入資源。

從這個角度來看，每年約兩千億元的支出，不該被視為「大撒幣」，更應該視為國家發展的長期投資。投資下一代，就是投資台灣未來的競爭力。

（作者是經濟學者、北社經濟論壇諮詢委員）

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