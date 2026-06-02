自由廣場》會講台語，為何可能是一種優勢？

◎ 張經偉

黃仁勳說「You need to learn Taiwanese.」，而現在我來告訴你為什麼？台語、客語等等，其實不但是本土語言，還如同英語，是國際語言！「講台語的CEO黃仁勳」之外，大馬歌手黃明志屢次合作台語歌手，亦是一例。

此國際化的歷史深遠，台語源於閩南語系，客語則源於客家語系。大航海時代以降，與西洋互動頻繁的亞太鉅子，其語言非閩即粵：李旦、鄭芝龍、辜禮歡、羅芳伯、鄭一嫂、張保仔、伍秉鑑、洪仁玕…當然「閩粵是中國的，所以這一切也都要算中國的」云云，無關痛癢：黃明志有許多諷刺中國政局的創作，為何不能在中國境內播放？不是都要算中國的嗎？

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英語同時有「短母音」（例如sit）和「唇齒音」（例如five）：前者華語沒有、台語有（例如數字「十」的台語）；後者台語沒有、華語和客語有（也就是注音「ㄈ」或客語的「話」）。我這個一九九〇世代的台灣人，大多同時會講台語跟華語。若之後的世代能保持下去，或有助益於英語課程。

最後也最幽微的是：公司裡，難免有些「不希望每位同事都聽得懂」的對話，不論那是機密或八卦。如同《魔戒二部曲：雙城奇謀》中，精靈勒苟拉斯要說出「他們贏不了這場戰鬥，他們全都會死」這段認真卻可能影響士氣的推斷，遂從通用語切換為（一般人類聽不懂的）精靈語。

倘若有幸進入輝達，並且與CEO懂得同一種「加密語言」，豈不更有機會打入CEO的親信圈？

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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