自由廣場》致黃仁勳先生的一封公開信：謝謝您提醒世界，台灣孩子需要學台語

◎ 董力玄

黃先生您好：

我們是台灣台語路協會，一群長年在家庭、社群與教育現場推動台語復振的家長。這段時間，我們看見您在公開場合自然地講台語、談台語，也聽見您說出那句「You need to learn Taiwanese.」對許多台語家庭來說，這是一個很深的鼓舞。謝謝您讓台語被重新看見；謝謝您讓許多人注意到：台語是台灣孩子應該擁有的能力。

雖然很多人「感覺」台灣還有很多人在講台語，但殘酷的事實是，十歲以下聽得懂台語的孩子，已經越來越少；能夠自然開口講台語的孩子，更是稀有動物。這不是孩子不聰明，也不是孩子不願意學，而是整個社會沒有讓孩子覺得：台語是重要的、是有價值的、是值得使用的。

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長久以來，家長願意花很多時間和資源讓孩子學英文，卻很少認真問：我們的孩子，還能不能用自己的語言理解這片土地？還能不能用台語和阿公阿媽說話、唱歌、開玩笑、表達愛？

語言不只是溝通工具。語言是文化的根，也是孩子理解自己從哪裡來的重要路徑。我們這些台語家庭，是因為愛，才選擇在每天的吃飯、洗澡、講故事、吵架與和好裡，一句一句把台語留給孩子。我們希望台灣的根不要斷，希望下一代不只會說世界的語言，也能聽懂自己土地的聲音。當您一句「You need to learn Taiwanese.」被廣泛傳開時，之所以引發這麼大的迴響，是因為它敲醒了很多人心裡其實早已存在的遺憾。

我們也想知道，台語對您來說是什麼？它是家人的聲音嗎？是童年的記憶嗎？是在世界各地打拚之後，仍然牽引著您與台灣相連的一條線嗎？無論答案是什麼，我們都誠摯感謝您做了一個耀眼而珍貴的榜樣。在台灣，台語常常被誤認為是過去的語言、長輩的語言，甚至是比較不正式、不現代、沒有競爭力的語言。

但您的出現，改變了這個想像。當一位站在世界科技舞台最前端的人，願意自然地講台語、重視台語，甚至提醒孩子「You need to learn Taiwanese.」，這件事本身就已經在告訴社會：台語可以是自信的、現代的、面向世界的。

願這句「You need to learn Taiwanese.」，不只是一時的網路熱潮，而能成為更多家庭重新開始的契機。台語不是懷舊，而是台灣孩子應該擁有的能力。黃先生，謝謝您提醒我們，也謝謝您讓更多人聽見。

台灣台語路協會 敬上

（作者是台灣台語路協會理事長）

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