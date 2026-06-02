自由廣場》馬辦鬧劇源於親共──懷念知中反共的故友范疇

◎ 林逸民

馬英九近來又成為國內政治話題的核心，一下子是狀告自己幕僚的政治劇，一下子成了討論是否失智的醫療劇，緊接著妻子、姊姊都出面聲明成了家庭劇。家人、幕僚、外人，連同整個國民黨，共同演出一場荒謬鬧劇。

這一切的根源，其實都因馬英九的親中路線、幕僚前往中國牽扯不清而引發。再度證明中國共產黨是禍亂的根源。馬英九是否失智？需經過嚴謹的醫療診斷，非其主治醫師，不應擅下定論；但是，我們可以確定：馬英九當年「馬習會」、長年親中，是非常不智。

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這也讓人不禁懷念起故友，跨界思考家范疇，他曾於中國為產業顧問，洞悉中國，知中而總是力主遠中，以及最重要的：反共。

先前個人歷次投書首次集結成文集《放眼看天下》，范疇曾欣然作序，時隔兩年半，已經又累積至可集結成書，將出版《放眼看天下》第二集，新書再度付梓，故人卻已經無處可尋，感傷之餘，卻也欣慰：范疇力主的反共理念，在如今更加重要、更加迫切。

范疇身為未來學專家，二〇二二年出版《與習近平聊聊台灣和中國》，向習近平喊話，要他認知中國面臨重重危機，唯一出路是放棄以中國吞併台灣為前提的「兩岸和平協議」，轉而推動與美國協商簽署「台灣永久中性化協議」，才能化險為夷。

同年，范疇論述《蓋棺論定習近平》，指出習近平「一人專政」取代「一黨專政」，獨裁統治反而實質上加速中共解體的進程。當年，許多讀者可能還未能體會，如今大部分人都發現習近平的確是「總加速師」。

中國在習近平的顢頇領導下，強勢挑釁美國、威脅台灣，回頭才發現自己軍中弊端重重根本不堪實戰，想以戰爭威脅台灣卻無從施力，想與美國打貿易戰卻高度依賴美國，身陷戰略與經貿困境，日暮途窮。若習近平當年聽從范疇的建議，也就不至於淪落如此窘境。

范疇生前還預言更遠未來的著作《後中共的中國：當中共政權解體，所有台灣人不可不知的天下大勢全推演》指出中共政權終會解體，台灣人不只是想著在解體前如何捍衛台灣拒止中國，也要思考更長遠的中共解體後，台灣如何面對，或是如何改變「後中共的中國」。

真正的智者，其思考如是。至於馬英九身邊，圍繞家人、密友、舊屬，一團鬧烘烘的拖棚歹戲，根源是爭著誰才是親中的代表，在這個「後中共的中國」即將來臨時刻，毋寧是香港電影《中國最後一個太監》裡頭，滿清都要滅亡了，還夢想著進宮，自願淨身的可憐人。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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