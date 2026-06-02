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社論》鄭麗文美國行的必答題

2026/06/02 05:30

國民黨主席鄭麗文訪美記者會。（記者王藝菘攝）國民黨主席鄭麗文訪美記者會。（記者王藝菘攝）

中國國民黨主席鄭麗文昨天啟程訪問美國，一如她上任半年來的爭議不斷，此行尚未出發，即已招致不少批評。隨行人員該去的沒去，去的人卻遭質疑︰文傳會主委尹乃菁以人已請辭，黨發言系統未能隨行，前所鮮見；同行者有中配台商中常委，長期與北京當局「一個中國原則的九二共識」論調一致，啟人疑竇。同時，這次行程有部分對外不公開，且全程達十四天，有異於前此該黨主席訪美行程，所謀何在，也引發議論。

當事人不改浮誇風格，行前夸夸其談。她求見美國川普總統，試圖繼四月會見中國領導人習近平之後，形塑自己為能與大國領袖對話而防止台海兩岸衝突的政治人物。她宣稱要把西太平洋第一島鏈轉換為東亞「和平繁榮之鏈」，台海最危險的導火線是台獨主張；該黨要搭起和平的橋樑，不讓台灣成為大國博弈的棋子或棄子，淪為戰場與廢墟。

鄭麗文此等論調，識者大不以為然。早年曾在台灣傳教的美國「傳統基金會」資深研究員葉望輝（Steve Yates）以「不切實際、考量欠妥，荒謬可笑」批判。葉望輝指鄭的做法與其所屬政黨相當一部分成員相悖，也只代表台灣選民中極少數人立場，卻助長北京分化與脅迫台灣的企圖。美國在台協會（AIT） 處長谷立言質問，多數美國人把國民黨與蔣介石的反共立場做連結，該黨領導階層是否正根本改變黨的政治取向，且在部分外交與安全議題傾向採納中國立場，忽略美日等傳統盟友利益。

藍黨是否還反共，或已「根本改變政治取向」？谷立言的外交官式提問，委婉而間接，卻是鄭麗文訪美的必答題。事實上，「反對共產主義」明載該黨黨章第二條，也要「恪遵兩蔣遺教」。但以蔣經國遺教為例，他一九七三年告訴美國大使馬康衛：中華民國現在不會，將來也不會與中共做任何形式談判、會談或接觸；這是明確的、絕對的、也是最後的決定；任何與中共的談判只會是被兼併的前奏…中華民國立場絕不容因談判而受損。這一後來演變為「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」政策，至今仍為至理名言。鄭麗文是否予以揚棄，改變該黨反共基本屬性為親共或舔共，當事人須說清楚、講明白，美國人也必問。

與基本屬性相關的另一要素，是藍黨親美嗎？鄭的前任朱立倫二〇二二年訪美，曾強調建黨百年來一直是親美政黨，反對共產主義，與共產黨維持價值與制度競爭。如今，有如外媒普遍評析，該黨的關鍵外交與安全議題，在鄭主導下已開始採納或仿效北京立場，將以犧牲美日的國家安全為代價。至於在台海議題與北京唱和，尤為明顯：習近平二〇一九年把「九二共識、反對台獨」列為政治基礎，如今鄭奉為聖旨，上月「川習會」前還呼籲川普「反對台獨」。

對美軍購是檢驗鄭及藍黨是否還親美的具體標準。有藍委在出發前為鄭塗脂抹粉，指其此行以追求台海和平、支持厚實台灣國防，絕無阻擋國防預算為三大主題；鄭本人也大言不慚，宣稱要以正能量融化美國人，該黨能確保台海不打仗。不過，阻撓對美軍購及說一套、做一套，是該黨慣技。陳水扁政府時期向美國採購八艘潛艦遭藍黨在國會封殺六十九次，這次強化防衛韌性與不對稱戰力一‧二五兆元國防特別預算，同樣遭藍黨從去年底起長期阻止。即使最終部分通過，卻七折八扣，商購、委製及部分無人機計畫盡遭刪除。換言之，全面性的國防自主或產業委製預算都遭刪除。尤有甚者，鄭堅持的較低預算版本與黨內主流相去甚大，進而突出其所主張的「台海不打仗」、「台海和平常態化」，形同解除台灣國防的投降式和平；訪美之行，這也是必答題。

從而，鄭的美國行與四月中國行場景完全兩樣。她中國行賣力配合演出，角色有如北京的棋子。「鄭習會」全由北京策劃掌控：「九二共識、反對台獨」的基本老調之外，會見習大大勤作筆記，事後記者會低頭翻找筆記，言必稱「習總書記」。鄭演出極其乖順，交流對話淪為領旨承命，習大大龍心大悅，宣布「十項促進兩岸交流合作措施」以犒賞。

這次美國行，行程絕大部分放在經營與僑界關係，但台美人以親台派為多數，鄭好鬥及自嗨作風或許對若干深藍、親中派有吸引力，勢須面對反共、中華民國派質疑，未必能在「看熱鬧」的場面大有斬獲。至於「看門道」的華府三天智庫、官方機構訪問與閉門討論，專家面前也將難有如其所盤算的溝通及說服效果。

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