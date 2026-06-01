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社論》最可怕的敵人在內部

2026/06/01 05:30

當前台灣最大的內部危機來自「逐名利而居」的遊牧政客，這類人眼中只有現實利益與名位，並沒有堅定的核心價值，因此哪裡有利，就往哪裡去。（資料照）當前台灣最大的內部危機來自「逐名利而居」的遊牧政客，這類人眼中只有現實利益與名位，並沒有堅定的核心價值，因此哪裡有利，就往哪裡去。（資料照）

台灣政治總會發生一些令人難以理解的事件，在鄭習會確立「支持九二共識、反對台獨」的國共新共識，而習近平更藉以在川習會上施壓川普之際，自稱獨派的「喜樂島聯盟」發表致習近平公開信，聲稱願在「台人治台、高度自治」等特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國一部分，引發質疑是否為獨派第一張倒下的骨牌？

此一公開信已由喜樂島聯盟兩位創黨元老否認，澄清該文是成員個人針對兩岸互動之策略性意見表達，未經黨內民主決策程序討論與通過，不代表喜樂島聯盟之政黨立場，並強調「台灣主權獨立、台灣前途由二三〇〇萬台灣人民自決」的創黨核心理念從未改變，「堅守台灣主體立場 拒絕任何形式的對中投降論述」。然而，對於此事卻有兩大疑點︰一是，該信主張「台人治台、高度自治」，與《中英聯合聲明》有關「港人治港、高度自治，一國兩制、五十年不變」內涵，高度相似。獨派之中還有人意圖對台灣套用失敗的香港經驗，動機何在？令人猜疑。其次，一個號稱獨派的組織竟然表示考慮在特定條件下，接受成為中華人民共和國一部分的主張，縱使是個別成員的意見，其高層領導人仍難辭其咎，應有更積極的善後作為，才能讓台灣人民釋疑。坦白說，此一驚奇事件所以引發外界質疑，其實與該組織的過去作為有關，尤其在選舉策略與蔡英文論文真假事件上，該組織一貫站在本土政權的對立面。一方面在選舉上，該組織在綠營苦戰之際，仍提名成員參選，製造有利於藍營的局面；一方面，在蔡英文論文真假之爭上，該組織不願正視客觀證據，乃產生親痛仇快的結局，即本土派受到統派與所謂的獨派的夾擊。因而縱使該信遭到否認，但仍有人認為疑點重重。這是該組織長期在政治圈留給人的印象。

今年是台灣實施總統直選第三十週年，從李登輝以來推動的民主化與本土化已經生根，台灣已由外來政權的殖民統治，蛻變為一個主權獨立的國家，現階段的國名是「中華民國」。此刻因為中華人民共和國一向虎視眈眈，無時無刻想要併吞，完成其所謂「祖國完全統一」，因此形成最大的外部威脅；然而，台灣早已與美日及西方民主國家形成價值同盟，且在經濟與地緣政治上的深度連結，台海和平是民主國家的核心價值，形成強固的抗中陣線。因此，中共固然軍事騷擾加劇，卻無法越雷池一步。但共產黨擅長統戰，聯合次要敵人對付主要敵人，由堡壘內部爆破，摧毀敵人。因而，中共常以統戰拉攏台灣內部對本土政權不滿的政客、黨派，企圖利用民主反民主，尤其拋出各種虛假的承諾與利益誘餌，拉攏在台協力者，最重要的目標是，要讓「反共的不再反共、獨派不再獨派」，導致本土政權腹背受敵，台灣主權獨立岌岌可危。

當前台灣最大的內部危機來自「逐名利而居」的遊牧政客，這類人眼中只有現實利益與名位，並沒有堅定的核心價值，因此哪裡有利，就往哪裡去。偏偏這種背棄原有理想的政治背骨仔，特別容易在台灣政壇竄起。國民黨主席鄭麗文原是激進的獨派，投靠國民黨後立場丕變，由綠變藍，甚至選上國民黨主席，旗幟鮮明表達親中立場，視中國為親人，卻對民進黨抱持莫名的仇恨。鄭麗文訪中後，接受習近平「支持九二共識、反對台獨」指令，卻妄想已經「搞定北京」，未來訪美行再「搞定華盛頓」，則獲得諾貝爾和平獎，不作第二人想。另外，因為在政黨之間一再「寄生上流」，成為民眾黨主席的黃國昌，即使被嘲弄是「政黨關燈手」仍不以為忤，也是政治遊牧民族的高手，與鄭麗文互相呼應，同樣對民進黨懷有難以理解的仇恨，因此與藍營聯手抵制民進黨的法案、預算。據名嘴爆料，黃更以可以與國民黨搭檔副總統，而沾沾自喜。至於此人最後是否會染紅，也是台灣社會普遍的疑問。此外，部分當年披著台灣之名的政客，在政治光譜上是激進獨派，不論力挺阿扁清白，或是「一邊一國」，雖千萬人吾往矣；然而，當柯文哲拋出「兩岸一家親」時，這些人便棄原有的獨派立場歸赴柯文哲旗下，表面理由說得冠冕堂皇，實際上只是為了一席不分區立委。也有人為反紅媒而號召群眾上街，如今卻奔向中國，一再詆毀台灣，不但見棄於台灣人民，甚至連稍有良知的中國人都出言反駁，無異唾面自乾，在中國、台灣兩邊都不是人。這類人從政治光譜的這一端到那一端，別人或許羞於見人，但這些人卻毫無違和感，也算是台灣政壇的一大特色。

總之，台灣安全最大的威脅，固然來自外部的敵人中國的擴張軍備，假「中華民族偉大復興」之名，可能發動對台戰爭。但是「外敵可禦，內賊難防」，防範外敵必須國人團結一心，但綜觀遊走於藍白之間，以及向中共投懷送抱的這類人，根本缺乏核心價值，與對台灣之愛，甚至想利用台灣的民主癱瘓國家運作，如此一來，在中共民族主義的呼喚下，可能不戰而降，導致中共兵不血刃，即可能侵佔台灣。這些才是台灣最大的危機。

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