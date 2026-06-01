自由廣場》學生問出小紅書國安題 教育與文化部會要交卷！

◎ 不孝

高中生在總統與青年論壇談到 TikTok、小紅書對民主認同的侵蝕，這個提問顯示國安焦慮已進入學校、家庭與日常資訊環境。賴總統回應，若未妥善處理，台灣可能失去守護國家與民主的意志，甚至誤把中國侵略當成善意。政府既然把警訊說到這個程度，教育部、文化部與行政院就要提出課程、素材與平台查核時程。

短影音的風險來自反覆推送與日常接觸。它每天把片段歷史、情緒字幕、娛樂包裝與政治暗示推到學生眼前，久了會改變年輕人理解中國、戰爭與民主的直覺。當侵略被說成和平，併吞被說成一家親，民主程序被剪成笑話，這類內容就會進入學生的歷史與政治判斷。

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教育部的答案要進到教室，文化部也要讓學生找得到可信內容。哪些短影音敘事可作為識讀教材，教師需要什麼備課材料，學生如何分辨剪輯、字幕與來源，都應有時程與做法。文化部也應公布內容產製、授權素材、青少年可用資料與闢謠素材如何取得，行政院則要說明平台風險由誰查、查什麼、何時公布。否則，壓力會留給學校，學生仍在演算法裡各自摸索。

政府接下來不能以佩服學生作結。

台灣批判中國統戰與資訊操弄，若最後變成單向宣導，或要求學生自己承擔辨識責任，民主教育就會失焦；民主教育要發揮作用，就要讓下一代看得懂操弄、查得到資料、說得出自己的判斷。短影音國安警訊既然已進入校園提問，政府就要交出進得了教室、查得到責任、也能讓年輕人辨識中國敘事的答案。

（作者為退休人士）

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