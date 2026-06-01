自由廣場》胡，怎麼說）魑魅魍魎—藍小鬼對馬失智的肚腸！

◎ 胡文輝

馬英九基金會鬥出兩大問題，一是紅錢金流滲透漫流，一是中共長臂管轄馬英九等藍政客的嘴，這已是國安問題，不是馬英九「被」失智就能掩蓋的，更不容國民黨私刑私了！

先談中共長臂管轄「馬嘴」問題。現象就是馬英九受控則安然當傀儡、不受控則被失智，令人感嘆：「赤藍不仁，以馬英九為芻狗」！

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國民黨副主席、馬英九基金會前執行長蕭旭岑，被馬英九控告涉嫌背信、侵占後，自爆一年來與馬關係「非常不好」，因馬英九去年八月、今年一月，兩度要在臉書發表「肯定賴清德放棄台獨立場」都被他阻止，「如果發出去，全世界都會知道馬英九有問題。」

蕭旭岑端出的自辯卸責之辭，令人有黔驢技窮、飢不擇食之感！祭出了赤藍最慣用的賤招無料就「賴給清德」，還編造馬的莫須有罪名「肯定賴清德放棄台獨」當祭品！

其實蕭旭岑自曝的是他擁有「馬英九言論否決權」，馬的言論要他審查過關才能發表，這不是一句「保護馬」能搪塞的，蕭長期當馬「跟班」，他何德何能？憑什麼否決馬？令人強烈質疑，背後有外在勢力「長臂管轄」授權他管控馬英九言行，「肯定賴清德放棄台獨」、「民主要尊重兩千三百萬台灣人民」等，一律不准出諸馬口。

一葉知秋！馬既被中共長臂管轄「封口禁言」，藍白大頭們的口恐都難逃長臂管轄，難怪藍白政客媒體網紅，罵綠罵賴、批美仇日凶狠無比，但一遇中共就噤若寒蟬，如在動物農莊中被豬老大派小跟班盯著！

回到紅錢金流問題。現金為王、照片會說話！蕭旭岑原斬釘借鐵稱在馬基金會「從不碰錢」，但他和中共所屬台企聯幹部台商韓螢煥一起手捧百萬現金照片曝光，蕭旭岑立馬改口稱，馬卸任總統禮遇結束，馬基金會需錢運作，他是代馬收捐款。不碰錢到捧百萬，改很大卻無法圓謊，因捧百萬是二〇二三年十月，馬禮遇結束是次年五月。

還有，錢照收（當然不止這筆），卻沒入馬基會帳戶，蕭旭岑再出老賤招「賴給清德」，稱台商因賴清德當選總統，怕被查水表改捐馬個人，但是，你們捧現金合照時，總統選舉還沒投票、賴清德次年一月才當選、五月才上任，你們賴給清德的謊言都不打草稿？

蕭韓捧現金照說出藍軍「不能說出來的秘密」，讓中共長臂管轄操控、紅錢金流豢養政客的統戰兩手策略露出冰山一角。馬被失智不是藍小鬼魑魅魍魎違法醜行的遮羞布，八卦及氾濫同情不能掩蓋紅錢狂潮下的國安危機！

（作者為資深媒體人）

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