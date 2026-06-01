自由廣場》在安全與效率間 高鐵還原不貿然停駛決策

◎ 陳惠裕

日前高鐵號誌系統異常，打亂西部走廊交通動脈，影響廣大旅客行程安排，我願代表高鐵公司再次表達最誠摯歉意，對於各界批評指教，本人更是虛心接受！

面對每日平均廿餘萬旅運量，台灣高鐵深知社會大眾殷切需求，因此即使面臨號誌訊號異常、全線調度重大考驗，仍不願貿然宣布停駛，而是採取極為耗時的人工調度維持列車運行，提供旅客基本旅運服務。在此重點還原當日在「運轉安全」與「營運效率」之間，竭盡全力找出最大平衡的相關考量。

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五月廿五日凌晨，維修人員進行計畫性的轉轍器電源模組更新，完成後卻出現定位訊號喪失的罕見異常。根據系統安全設計，當無法接收到回傳定位訊號時，系統即會自動判定不符合安全運行條件，同步啟動「故障自趨安全」機制避免列車通過，這是為保障列車高速運行的安全機制。

異常發生後，我們立即成立緊急應變中心，由史哲董事長坐鎮總公司指揮，我在行控中心負責調度，與維修團隊及現場主管共同討論、決策。經持續搶修，受影響路段從五十六公里逐步縮減至八公里，減緩對營運的衝擊。同時，在確認安全通過後，該路段即依標準作業程序採人工授權方式運行。也正因每班列車駕駛都需要經行控中心授權，先隔離自動控制系統、一次僅允許單一列車以低於每小時四十五公里方式慢速通過，以避免追撞。但這樣做的代價是非常耗時，苗栗至台中間每小時僅能容許少數列車通過。以致當日通勤尖峰時段，所有列車都必須在中部路段停車，等候依序通過，因此造成嚴重誤點。

高鐵團隊第一時間希望趕在通勤尖峰前完成修復、不要耽誤旅客上班，但隨著時間一分一秒過去，眼見搶修無效，為避免延誤持續擴散，旅客將無法等到預計搭乘的車次，才不得不宣布自上午八時起取消原班表，改以全車自由座服務，並在通勤尖峰加開八班全區間列車，同時協請台鐵支援，啟動「運具聯防」，提供旅客轉乘替代方案，盡可能解決旅客需求。

本次事件源自二〇二四年啟動為期三年的號誌系統更新計畫，希望為營運即將廿年的系統進行預防性更新，避免設備老化影響營運安全與穩定。計畫執行迄今已順利更換全線八十三．五％、即三七一組相同設備，不曾發生類似異常，現場日本原廠顧問亦無法判斷原因。

五月廿五日營運一結束，維修團隊及原廠日籍顧問卅餘人立刻在黑暗中搶修，史哲董事長亦率領各級主管於午夜召開緊急應變會議，全程坐鎮指揮，以確保搶修如期完成。所幸在大家努力下，系統順利修復，隔日全線正常營運。為尋求故障原因，我們已暫停轉轍器控制機箱電源模組更換作業，並積極與原廠、第三方獨立機構釐清故障根因，杜絕類似狀況再次發生。

「沒有安全，就沒有高鐵」是台灣高鐵堅定的信念，團隊將秉持謙卑、嚴謹、務實態度，克服「穿衣改衣」的挑戰。最後，本人要再向旅客致歉，更感謝耐心等待跟包容，高鐵團隊將會竭盡所能，提供旅客安全、可靠、舒適的旅運服務！

（作者為台灣高鐵總經理）

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