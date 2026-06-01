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自由廣場》台大畢業典禮的三門「台灣課」

2026/06/01 05:30

◎ 廖明輝

今年台大畢業典禮最令人動容的地方，不在於名校光環，而在於一個社會如何透過年輕人的離校時刻，重新提問教育、責任與台灣自身的意義。透過陳文章校長談AI時代的人文判斷，遠山呼喚創辦人林子鈞談人生沒有標準答案，以及來自坦尚尼亞的博士畢業生內森則用一句「台灣不僅給予我知識，更給予我一個溫暖的家」，讓許多人看見台灣最珍貴也最容易被忽略的力量。

陳文章校長點出台灣高等教育面對AI浪潮的核心課題。當知識取得愈來愈容易，真正稀缺的能力已不只是會考試、會寫程式、會操作工具，而是能否做出價值判斷，能否理解他人的處境，能否把創造力導向公共利益。這些話語對台大畢業生是提醒但對台灣社會也是警訊。若教育只追求排名、論文、薪資與產業供應鏈位置，就會培養出很會解題、卻不知為何而解題的人。陳校長勉勵畢業生保持好奇心、持續學習，勇敢跨域探索與積極嘗試，在高度不確定的AI時代培養韌性；因為唯有走過困難的人，才能走得更遠。

林子鈞創辦人則對台灣的成功主義進行一次溫柔反問。台大今年沒有選擇兆元宴企業名人或政治人物作為畢典主角，而是找來一位年輕NGO工作者，本身就有象徵意義。林子鈞說人生不是選擇題而是申論題；有些事一旦真心在乎，就不會只是路過。這句話尤其適合今日台灣。當社會把年輕人的未來壓縮成進入台積電、聯發科等大公司、或買房、投資、出國、創業等幾條路時，林子鈞提醒我們志業不是履歷上亮點，而是長期承擔一個問題。公共服務、國際援助、偏鄉教育、環境治理，也都可以是一流人才的發展道路與志業。

環工所博士內森最能凸顯台灣的另一種國力。他從坦尚尼亞山區貧困家庭出發，靠珍古德博士的提攜與自身努力來到台灣，最後在台大完成博士訓練，並把所學帶回家鄉，關心採礦污染、農業與水資源問題。他每月省下一半生活費，資助家鄉孩子上學，夢想回鄉蓋學校。這不只是單純勵志故事，更是台灣高教國際化最好證明。真正的國際影響力，不只是外國學生來台拿學位，而是他們在台灣受到尊重、建立連結，並把台灣的知識、善意與制度經驗帶往世界。內森的話提醒我們，台灣能感動世界的，不只有晶片與地緣位置，還有人情味、開放社會與教育機會。當一名來自非洲山區的學生說台灣是溫暖的家，是比任何宣傳口號都更有說服力的國家品牌。證明台灣不是封閉小島，而是能讓不同背景的人在此學習、成家、被接納並重新出發的地方。

將三段演講合在一起，其實就構成三門台灣課。第一課是AI越強，人越要有價值；第二課是道路越多，越要找到真正在乎的問題；第三課是國家越小，越要用溫暖與責任擴大世界連結。台灣最怕的不是年輕人沒有能力，而是社會只教他們追求個人勝利；最怕的不是國際處境艱難，而是我們忘記自身仍有照亮他人的力量。今年台大畢業典禮的演講之所以令人動容，正因為它們共同說明真正使台灣偉大的，不是每個人都成為贏家，而是有人願意讓社會因自己而更好一點。當台灣能給予知識，也能成為溫暖的家，這個國家就不只是被世界需要，更值得被世界信任。

（作者為工業管理博士，前荷蘭外商廠長）

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