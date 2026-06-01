自由廣場》沈伯洋頭頭是道 蔣萬安還能躺著選？

◎ 邱炳進

被徵召代表民進黨角逐台北市長的立委沈伯洋，迄今不滿廿天，沈伯洋以全方位的論述能力，令不少市民刮目相看，他接受訪問的節目，都是收視（聽）率的保證，聲量碾壓蔣萬安。

想起十幾天前，剛被徵召上場的沈伯洋，藍營一片「幸災樂禍」，藍媒評論冷嘲熱諷，根本沒把他看在眼裡。然而，真正從事競選活動不到廿天的沈伯洋，他對市政的嫻熟度、論述能力、口條、組織能力與對北市擘劃的願景，讓不少人驚艷，這個被藍營視為「空話」連連的候選人，的確是滿腹經綸，他面對媒體甚至路人的臨時提問，都可以侃侃而談，提出對北市的各項願景。

請繼續往下閱讀...

沒有比較就沒有傷害，沈蔣相較，沈伯洋各方面都勝過蔣萬安，唯一輸的就是知名度，從政不到三年的沈伯洋，目前仍有不少比例的台北市民對他感到陌生，假定把沈伯洋視為一個商品，這個產品很好推銷，因為產品的品質太強大了，所以，設法多接觸到選民，讓更多台北市民瞭解沈伯洋，蔣萬安就不能躺著選。

儘管最近 TVBS 所作民調，沈仍落後蔣廿八％，但這就是蔣萬安的天花板了，隨著選戰節奏逼近，凡事都推給中央，有「蔣中央」之譏的蔣萬安，以為能夠在台北市「請中央制定法規、方案」，就能無往不利，安然過關嗎？

天下沒有一個選區是某一個政黨的禁臠，更何況近來各種民調顯示，台北市選民結構並非傳統所謂藍大於綠了，台北市民近期給賴總統施政滿意度也超過五十％，蔡英文的兩次總統選舉，在北市都獲逾半數的支持。

只要更多市民瞭解沈伯洋，只要更多市民認知到他的能力遠在蔣之上，沈伯洋就有機會成為繼阿扁後，民進黨在台北市長競選，得票率最高的候選人。

（作者為教職退休）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法