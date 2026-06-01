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自由廣場》 拒「跳板市長」 首都需要民主守門人

2026/06/01 05:30

◎ 島火

台北市長不只是地方首長，首都市長選舉更是全國政治的重要風向球。在中國對台威脅持續升高之際，首都市長的人選，不該只是流於誰比較會辦活動或喊口號，而是誰能清楚認知台灣面對的實質挑戰。當沈伯洋代表綠營參選，這已是一場關於「民主防衛」與「首都價值」的關鍵選擇！

許多市民已發現，市長蔣萬安的政治野心顯然不限於北市。從上任以來頻繁涉入全國性政治議題，到被視為國民黨未來的總統熱門人選，都讓外界質疑其真正目標是瞄準總統大位。問題在於，當首長的心思放在下一場選舉時，市政便容易淪為累積個人政治資本的工具。市民需要的是全心投入的市長，而不是把台北市當成前進總統府的跳板。

台北擁有逾二三〇萬人口，每年預算超過一八〇〇億元，從捷運路網、極端氣候防災、都市更新到高齡化社會，各項硬體與社會福利都需要長遠規劃。然而，近年的市政討論經常被政治攻防掩蓋；首都市長的全國曝光度愈高，市民實際感受到的治理改革卻未必同步。當政治盤算凌駕城市治理，受損的終究是市民權益。

面對中國的軍事威脅與統戰滲透，國民黨長期採取模糊態度，這也引發不少民眾的憂慮。蔣萬安雖極力塑造溫和形象，卻始終難以切割黨內對中政策的包袱。當中國軍機軍艦持續擾台之際，首都市長若無法在國家安全上展現堅定立場，又要如何讓市民安心？

相較之下，沈伯洋長期深耕中國資訊戰、認知作戰與統戰研究，對當代民主社會面臨的威脅有深刻理解。他代表的不是一種將「民主韌性」、「資訊安全」與「國家防衛」納入城市治理的新思維。烏俄戰爭的經驗已然證明，現代城市治理不只是鋪路修橋，更包含面對大型危機時的社會應變能力。

台北需要的不是一位忙著規劃總統之路的政治明星，而是一位願意守護首都價值的守門人。當威脅已來到家門口，首都市民更應思考：下一任市長，我們究竟是要選擇個人的政治前途，還是台北的未來？支持沈伯洋參選，正是支持一個更有警覺、更有韌性的台北。

（作者從商）

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