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自由廣場》賴政府育兒新政：挑戰國會 也廣問社會

2026/05/31 05:30

◎ 王兆慶

賴清德總統在五二七親自召開記者會，宣布「育兒新公共化」十八招。這是執政黨給立法院多數黨的挑戰書，也是給台灣民間社會的靈魂拷問！

這是給多數黨的挑戰書。因為立法院國民黨團十天前才公開主張要推動〇到十五歲兒童津貼、健保費補助等政策。結果賴總統不僅加碼到十八歲，還推出：育嬰假擴大為育兒假、鼓勵爸爸休假育兒的制度誘因。甚至把蔣萬安市長的減少工時不減薪實驗計畫，直接擴大為全面推動。

立法院多數黨會如何接招？阻撓修法、拒審預算？必惹民怨。全面支持、朝野一致？那就是送給賴清德總「推動跨黨派育兒家庭政策改革」的歷史地位。選擇性支持或選擇性反對？或是針對賴總統的其中幾招，提出更受民眾歡迎的加碼或修法？立法院多數黨智庫可能要傷腦筋了。

也是給台灣民間社會的靈魂拷問。因為這次改革，不只是政府，更需要民間社會的全力配合。全新的職場工時友善制度和人力補貼？雇主不想玩，勞工不敢用，一切友善制度就仍然看得到吃不到。鼓勵男人承擔更多家庭育兒責任？爸爸沒興趣，或是媽媽不信任，那徒法也不足以自行。

這些改革面對的將是同一件事。少子女化對策，第一次真正碰到台灣社會的深層行為模式。但民主社會，政府制定的法律或政策很難穿透一切。如果人民的集體行為——無論是職場或家庭，都不想要跟著政府走的話，那一切政策都是白搭。

接下來的問題不只是政府做了沒有，也是你我是否願意改變。我們當然可以要求中央和地方政府推動更多稽查、宣導，或者數位治理策略。但雇主和勞工，爸爸和媽媽，接下來不只是政府的事，也有我們的事了！

（作者為托育及就業政策催生聯盟召集人）

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